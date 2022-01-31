«وام»: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي استهدف دولة الإمارات

أعلنت وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة.

الدفاع الإماراتية: دمرنا منصة الإطلاق في اليمن

وأوضحت وزارة الدفاع الإماراتية - بحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام»- أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان، ونجحت قواتنا الجوية و قيادة التحالف من تدمير موقع و منصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية .

كما أكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات. كما تهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة.

الطيران: لا تأثير على الحركة الجوية

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» عن الهيئة العامة للطيران المدني أن الحركة الجوية في الدولة تسير بالشكل المعتاد وتجري عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران بشكل طبيعي و لا يوجد تأثير على الرحلات و المطارات نتيجة لاعتراض الصاروخ البالستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة.