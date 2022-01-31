غدا.. 100 فندق بشرم الشيخ تبدأ التحول إلى منشآت صديقة للبيئة

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك نحو 24 فندقا بمدينة شرم الشيخ استوفت كافة اشتراطات التحول نحو السياحة الخضراء الصديقة للبيئة، وحصلت بالفعل على شهادة معتمدة من جهات محلية ودولية بأنها تطبق كافة المعايير البيئية، لافتا إلى أن هناك نحو 100 فندق ستبدأ غدا الثلاثاء، في إجراءات التحول إلى منشآت فندقية صديقة للبيئة.

التحول للسياحة الخضراء يرفع أعداد الوافدين لمصر

ذكر «عاقل»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تحول كافة فنادق شرم الشيخ لتكون منشآت صديقة للبيئة سيسهم بشكل كبير في زيادة الحركة السياحة الوافدة إليها من مختلف دول العالم، موضحا أن كافة المنشآت الفندقية المصرية سيتم تحويلها إلى فنادق صديقة للبيئة خلال الفترة المقبلة، إذ أن المقاصد السياحية التي لن تستخدم الطاقة النظيفة أو تراعي المعايير البيئية والمناخية، لن يكون لها مكان على خارطة السياحة العالمية خلال السنوات المقبلة.

شرم الشيخ مرحلة أولى وستتبعها بقية المدن السياحية

أوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن البدء في تحويل فنادق شرم الشيخ لمنشآت صديقة للبيئة، يأتي كمرحلة أولى لتحول كافة المنشآت الفندقية نحو السياحة الخضراء، مضيفا أنه بعد الانتهاء من تحول القطاع الفندقي بشرم الشيخ بحلول أغسطس المقبل، سيتم البدء في إجراءات تحول فنادق محافظات: البحر الأحمر والأقصر وأسوان والقاهرة والأسكندرية ومطروح، لتكون منشآت صديقة للبيئة في أقرب وقت، لافتا إلى أن مستقبل السياحة سيكون للمدن التي تطبق كافة المعايير البيئية وتحافظ على التوازن المناخي.

وتابع أنه بداية من غد الثلاثاء، ستبدأ فنادق شرم الشيخ في مخاطبة الجهات الدولية والمحلية التي تمنح شهادة منشآة «صديقة للبيئة» لمعرفة المعايير التي سيتم العمل من خلالها للوصول إلى السياحة الخضراء، تنفيذا لقرار وزارة السياحة والآثار بتحول كافة المنشآت السياحية والفندقية بشرم الشيخ لمنشآت صديقة للبيئة فى غضون 6 أشهر.