عصام مرعي: كيروش لديه قراءة فنية قوية.. وصلاح بطل اللحظات الصعبة

خصص برنامج «الحياة اليوم» فقرته الحوارية الأولى للحديث عن مناقشة فرص فوز المنتخب الوطني ببطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون، بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي على حساب نظيره المغربي.

مرعي: لاعبو منتخب مصر رجالة وقلبهم على بعض

وقال عصام مرعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، إن فوز المنتخب المصري على المغرب، منذ قليل، جاء بعد عودة الثقة للاعبين عقب فوزهم على كوت ديفوار، متابعا: «اللاعيبة رجالة وقلبهم على قلب بعض، وكان فيه انتقادات لاذعة للمدير الفني ولكنه أثبت في آخر مبارتين أن لديه قراءة فنية على أعلى مستوى».

مرعي: محمد صلاح ظهر وكان منقذ في مباراة كبيرة

وأضاف «مرعي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الجماهير شعرت بعودة الروح للاعبين في آخر مباراتين، متابعا: «كان فيه نقطة تحول وادتنا أفضلية أننا نكسب المباراة، ومحمد صلاح ظهر وكان منقذ كعادته في المباريات الكبيرة».

ياسر ريان: أجواء البطولة الحالية مشابهة لأجواء بطولة 1998

فيما أوضح ياسر ريان، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن أجواء بطولة الأمم الأفريقية الحالية مشابهة بشكل كبير لبطولة 1998، متابعا: «الأجواء كلها واحدة وقريبة جدا، أول 3 مباريات كسبنا وشكلنا كان كويس».

وأكد أن لاعبي منتخب مصر في تلك البطولة ظهروا بشكل رجولي في آخر مباراتين بالرغم من عدم انبهار الشعب المصري من أدائهم قبل هاتين المباراتين، مضيفا: «لما التوليفة بتاعت اللاعبين بقت كويسة وفيه تجانس وتمركز للاعبين عملوا الإنجاز».