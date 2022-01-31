بورصة الدواجن اليوم الإثنين 31-1-2022.. اعرف سعر كرتونة البيض والفراخ

شهدت بورصة الدواجن اليوم الإثنين، استقرارًا في الأسعار على جميع الأصعدة، بعد التذبذب الذي كان مُسيطرًا على الأسواق، خلال الآونة الأخيرة، بين الارتفاع والانخفاض المحلوظين، عن السعر العادل للدواجن بالمزرعة، مع استقرار سعر طن العلف، بحسب تصريحات خاصة من الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة.

بورصة الدواجن اليوم

غلب الاستقرار على أسعار أغلب المنتجات في بورصة الدواجن اليوم الإثنين، 31 يناير الجاري، إذ تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 27 إلى 28 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 31 و32 جنيهًا، فيما تراوح سعر الدواجن البلدي بين 36 و37 جنيهًا، مقابل 32 جنيهًا خلال الأيام الماضية، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 41 و42 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة.

وعن أسعار البيض، يقول رئيس شعبة الثروة الداجنة في تصريح لـ«الوطن»، إنّها ما زالت تسجل مستويات ثابتة عند 49.5 جنيه لكرتونة البيض الأبيض في المزرعة، و61 جنيهًا لكرتونة البيض البلدي، و53 جنيهًا لكرتونة البيض الأحمر، ليصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 59 جنيهًا، حسب الأنواع.

الفرخة البلدي 46 جنيها

وفقا لجولة «الوطن» داخل عدد من الأسواق الشعبية، للتعرف على أسعار الدواجن اليوم، فقد وصل سعر الأجنحة إلى نحو 26 جنيهًا، والهياكل نحو 22 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو الدبابيس إلى نحو 37 جنيهًا، والبانيه 84 جنيهًا للكيلو جرام، والشيش طاووق سجّل نحو 42 جنيهًا للكيلو، أما الشيش طاوق متبل وصل إلى نحو 46 جنيهًا، وسجل سعر الكيلو جرام من الأوراك حوالي 36 جنيهًا، والفرخة المجمدة وزن 1500 جرام تباع بحوالي 42 جنيهًا.

ووصل سعر الأرنب وزن 2 كيلو مذبوحًا مُكيسًا معبأ في بورصة الدواجن اليوم، إلى نحو 90 جنيهًا، أما الفرخة البلدي التي تزن نحو 1500 جرام وصلت إلى 70 جنيهًا، ووصل سعر كيلو البط إلى حوالي 42 جنيهًا، والرومي وصل إلى نحو 65 جنيهًا.