أسعار الدواجن اليوم الأحد 30-1-2022 في مصر

يبحث الكثيرين عن أسعار الدواجن واللحوم في السوق المصري، باعتبارها واحد من أهم الأطعمة التي يجب أن تتواجد على موائد المصريين، فهي تساعد على نمو العضلات، خاصة أنَّ هناك الكثير من الأنواع التي تختلف أسعارها، لتناسب جميع الفئات المجتمعية.

وفي جولة ميدانية في عدد من الأسواق المحلية بمنطقة وسط البلد، ومنافذ بيع اللحوم بشارع رمسيس، ترصد بوابة «الوطن» أسعار اللحوم والدواجن، وسعر كرتونة البيض، في السطور التالية:

أسعار الدواجن اليوم

ووفق جولة ميدانية لبوابة «الوطن» لمعرفة أسعار الدواجن تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 31 إلى 33 جنيهًا، بينما وصل سعر الأجنحة نحو 26 جنيهًا، والهياكل نحو 22 جنيهًا، ووصل سعر الدبابيس نحو 37 جنيهًا، والبانيه 84 جنيهًا، والشيش طاووق نحو 42 جنيهًا، والشيش طاوق متبل حوالي 46 جنيهًا، وسجل سعر الكيلو جرام من الأوراك حوالي 36 جنيهًا، والفرخة المجمدة وزن 1500 جرام بحوالي 42 جنيهًا.

بينما وصل سعر الأرنب وزن 2 كيلو مذبوح ومعبأ نحو 90 جنيهًا، والفرخة البلدي وزن 1500 جرام نحو 70 جنيهًا، ووزن سعر الكيلو البط حوالي 42 جنيهًا، والرومي نحو 65 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

واستقرت أسعار سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة حوالي 48.5 جنيه، لتباع في السوق 55 جنيهًا، وبينما سعر البيض الأحمر نحو 49.5 جنيه، وتباع بالمحلات نحو 56 جنيهًا، بينما كرتونة البيض البلدي نحو 55 جنيهًا في المزرعة، تصل في السوق بنحو 60 جنيهًا.

أسعار اللحوم في الأسواق المحلية

واستقرت أسعار اللحوم في الأسواق، فجاء سعر الكيلو جرام من اللحوم اليدي الكندوز ما بين 130 إلى 170 جنيهًا، والضأن ما بين 120 إلى 150 جنيهًا، والجملي ما بين 100 إلى 120 جنيهًا، والمفروم البلدي العادي ما بين 120 إلى 160 جنيهًا، والمستورد العادي 65 جنيهًا، والمستورد الممتاز نحو 85 جنيهًا، والموزة الكندوز ما بين 110 إلي 140 جنيهًا.

ووصل سعر الكيلو جرام من الكبدة البلدي ما بين 120 إلى 150 جنيهًا، المستوردة نحو 90 جنيهًا، السجق البلدي حوالي 140 جنيهًا، المستورد السوداني نحو 65 جنيهًا، وكيلو الممنبار ما بين 50 إلي 65 جنيهًا للكيلو، بينما وصل سعر الكوارع «واحدة» نحو 85 جنيهًا.