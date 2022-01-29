أسعار الدواجن اليوم السبت 29-1-2022 في مصر

فوائد عدة يجنيها الأشخاص من تناول اللحوم البيضاء حيث تنعكس على الصحة نظرا لأنها تمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية، ومع نصيحة العديد من الأطباء والخبراء بتناول الدواجن وتفضيل الكثيرين لها مقارنة باللحوم الحمراء وارتفاع أسعارها، يحرص العديد من الأشخاص على متابعة أسعارها في الأسواق المحلية اليوم السبت 29 يناير.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الدواجن، اليوم، وفقا لتصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الدواجن اليوم

سجلت أسعار الدواجن اليوم الخميس اختلافا في السوق المحلية، حيث ارتفعت أسعار الفراخ البلدي، وشهد السوق تغيرا في أسعار البيض وانخفاضه في مختلف الأسواق، وفق عبدالعزيز السيد، مشيرا إلى أنّ الأسعار تختلف من منطقة لأخرى.

وتراوح سعر الدواجن البلدي اليوم بين 36 و37 جنيهًا، لتباع في الأسواق إلى المستهلك بسعر يصل إلى 46 جنيهًا للكيلو، مضيفًا أنّ سعر الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم وصل لـ27 جنيهًا للكيلو، ليصل إلى المستهلك في الأسواق إلى سعر يتراوح 32 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم

وتراوح سعر البيض وفق رئيس شعبة الدواجن في المزرعة بين 48.5 و52.5 جنيه، وسجل سعر البيض الأحمر 46 جنيها ويصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيها، ووصل سعر البيض الأبيض في المزرعة إلى 45 ويصل إلى المستهلك بسعر 52 جنيها.

أسعار الكتاكيت والبط والرومي اليوم

وتختلف أسعار الكتاكيت بين الشركات، وفقا لما قاله عبدالعزيز السيد في تصريحاته لـ«الوطن»، مشيرا إلى أن سعر كتكوت رواد النيل وصل لنحو 7 جنيهات، وكتكوت الوطنية سجّل نحو 11.25 جنيه، والحرمين 7 جنيهات والكتاكيت الساسو 6.5 جنيه، فيما وصل سعر كتكوت العناني إلى 10.25 جنيه، وتراوحت أسعار البط اليوم بين 55 و60 جنيهًا للكيلو، فيما استقر سعر الرومي اليوم عند 50 و65 جنيها للكيلو في السوق المحلية.