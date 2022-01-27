أسعار الدواجن اليوم الخميس 27-1-2022 في مصر

اللحوم البيضاء من الوجبات التي يحرص كثيرون على تناولها في فصل الشتاء، إلى جانب طبق العدس، لإمداد الجسم بالعناصر التي يحتاجها للتغذية والتدفئة في آن واحد، وعليه يحرص قطاع عريض من المواطنين على متابعة أسعار الدواجن في الأسواق المحلية اليوم الخميس 27 يناير، وذلك بفضل استقرارها خلال الآونة الأخيرة.

أسعار الدواجن اليوم

ووفقا لتصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ«الوطن»، فإنّ أسعار الدواجن اليوم الخميس سجلت استقرارًا في السوق المحلي، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنّ الأسعار تختلف من منطقة لأخرى.

وأكد عبدالعزيز أنّ سعر الدواجن البلدي تراوح بين 36 و37 جنيهًا، لتباع في الأسواق إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 41 و42 جنيهًا للكيلو، مضيفًا أنّ سعر الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم وصل لـ27 جنيهًا للكيلو، ليصل إلى المستهلك في الأسواق إلى سعر يتراوح بين 31 إلى 33 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم

وأوضح رئيس شعبة الدوجن أنّ أسعار البيض اليوم الخميس حافظت على استقرارها عند نفس المستويات التي وصلتها خلال الأيام القليلة الماضية، إذ تراوح سعر البيض في المزرعة بين 48.5 و52.5 جنيه، ويصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 55 و60 جنيهًا باختلاف أنواعه.

أسعار الكتاكيت والبط والرومي اليوم

وأخيرا لفت عبدالعزيز، إلى أنّ أسعار الكتاكيت تختلف بين الشركات، إذ وصل سعر كتكوت رواد النيل لنحو 7 جنيهات، وكتكوت الوطنية سجّل نحو 11.25 جنيه، والحرمين 7 جنيهات والكتاكيت الساسو 6.5 جنيه، فيما وصل سعر كتكوت العناني إلى 10.25 جنيه، والقاهرة للدواجن 9.25 جنيه.

أما عن أسعار البط اليوم الخميس فتراوحت بين 55 و60 جنيهًا للكيلو، فيما استقر سعر الرومي اليوم عند 50 و65 جنيها للكيلو في السوق المحلية.