خبير عقاري: العاصمة الإدارية الجديدة الحصان الرابح للاستثمار

قال المهندس خالد الديب، الخبير العقاري، إن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت الفرصة البديلة والحصان الرابح في الوقت الحالي للاستثمار العقاري، خاصة أنها تعتبر قاطرة الاستثمار العقاري للدولة.

وأضاف «الديب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العاصمة الإدارية الجديدة أول مدينة ذكية وتعد من مدن الجيل الرابع، وستسهل على المواطنين الكثير من الوقت والجهد في السعي لإنهاء الإجراءات اللازمة للحصول على استثمارات ومشروعات، مشيرًا إلى أن الاستثمار الفندقي يحقق أعلى عوائد للاستثمارات في العاصمة الإدارية الجديدة، إذ يعد الأعلى عائدا بسبب زيادة الأرباح الخاصة بها.

الدولة اتجهت لإنشاء مدينة لوجستية جديدة للتقدم

من جانبه، قال المهندس إسلام شاهين الخبير العقاري، إن الاقتصاد كان يعاني العديد من الأزمات في الوقت الماضي، بسبب كثرة الإجراءات اللازمة لإنشاء معاملات الاستثمارات؛ ما أدى إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية؛ لذا سعت الدولة لإنشاء مدينة لوجستية متكاملة وذكية كالطفرة التي تشهدها دولتا سنغافورة والإمارات العربية.

تطوير البينة التحتية لجذب المستثمرين

وأضاف «شاهين»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة اتجهت إلى حل جميع الأزمات والمشكلات، التي كانت تقف عائقا في تحقيق استثمارات أجنبية جديدة، من خلال البنية التحتية، التي كانت تعد سببًا آخر في قلة الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري لعدم توافر الصرف الصحي أو الغاز الطبيعي في بعض المناطق، والتي تم العمل عليها في العاصمة الإدارية الجديدة، لتكون توجهًا استثماريًا متميزًا لدى المستثمرين.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه يتم العمل على الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة في العديد من القطاعات سواء الإداري أو الطبي أو الفندقي أو السكني أو التجاري، وهو ما يتواجد في العاصمة الإدارية على غرار أكبر وأشهر المشروعات في الخارج.

وأشار إلى أنه يُسمح لملاك الوحدات الفندقية بتأجير الوحدة وتشغيلها؛ ما يوفر عائدا ماديا جيدا يتم توفيره من خلال الاستثمارات الفندقية.