مطور عقاري: نجحنا في زيادة معدلات النمو رغم التحديات بفضل جهود السيسي

قال الدكتور إبراهيم عبد الدايم، الخبير العقاري، إن الدولة المصرية نجحت في تخطي أزمة كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، واستطاعت تحويل «المحنة» إلى «منحة» وتغلبت على كل الإشكاليات بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الدولة المصرية.

مطور عقاري: نجحنا في زيادة معدلات النمو رغم التحديات بفضل جهود الرئيس السيسي

وأضاف: نجحنا في إنشاء كم لا بأس به من المشروعات العمرانية المتكاملة بالمدن الجديدة، خلال 7 سنوات، ما زاد من فرص الاستثمار وساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.

وتابع أن التسهيلات التي وضعتها الدولة مؤخراً، لمشاركة القطاع الخاص في تنمية المدن الجديدة ساهمت هي الأخرى بشكل كبير في زيادة النمو، ويأتي في مقدمتها منح تسهيلات في سداد المتأخرات، لمدد بلغت 3 شهور، وتعدد آليات تخصيص الأراضي بدلًا من الاعتماد على نظام الطرح بالمزايدات، مثل الطرح المباشر بالمدن الجديدة لأراضي الاستثمار التجاري والإداري والخدمي.

مطور عقاري: نجحنا في زيادة معدلات النمو رغم مرور الدولة المصرية بالعديد من التحديات الصعبة

وقال عبدالدايم إن القطاع العقاري المصري، هو قاطرة التنمية في مصر، ومن المتوقع أن يستمر خلال الفترة المقبلة لسنوات، حيث نجحنا في زيادة معدلات النمو، رغم مرور الدولة المصرية بالعديد من التحديات الصعبة وفي مقدمتها صورة 25 يناير 2011، و30 يونيو، وجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة، مؤكداً أن أهم ما يميز القطاع العقاري في الوقت الراهن، أن جميع المشروعات تسير وفقاً لرؤية الدولة 2052 والتي تهدف لزيادة مساحة المعمور، واستيعاب الزيادة السكانية.

عبدالدايم: تطوير القاهرة التاريخية أعاد الوجه الحضاري لمصر

وأشاد إبراهيم عبد الدايم، بمشروع تطوير القاهرة الفاطمية، والمشروعات التنموية الأخرى بمحافظة القاهرة مثل مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون وغيره من مشروعات، أعادت الوجه الحضاري لمصر، وتعيد الروح للعاصمة الأم.