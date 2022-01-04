مطور عقاري: الدولة تتجه بقوة لزيادة معدلات التنمية بجميع المحافظات

قال المهندس عبدالله أنور مطور عقاري، إنّ العاصمة الإدارية الجديدة مازالت تشهد طلبا متزايدا على المشروعات غير السكنية سواء الإداري أو التجاري أو الطبي، مشيراً إلى أنّ الدولة تتجه بقوة في الوقت الراهن لزيادة معدلات التنمية العمرانية داخل محافظات الجمهورية، كما أنّ حجم البنية التحتية التي نفذتها الدولة وحجم الإستثمارات التي تم توجيهها لتطوير العاصمة الإدارية بمواصفات المدن العالمية، ساهم أكثر في زيادة النمو .

مطور عقاري: القطاع استعاد عافيته وتخطى أزمة كورونا

ولفت عضو جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أنّ القطاع العقاري استعاد عافيته في الفترة الماضية، ونجح في تخطي أزمة كورونا، موضحًا أنّ مصر أصبحت في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار، نظرا للمشروعات الكبري التي تنفذها الدولة خلال الـ 6 سنوات الماضية.

وأوضح عبدالله أنور، أنّ القطاع العقاري يقود الاقتصاد المصري، مهما مر من ظروف وكوارث طبيعية، مشير إلى أنّ التوسع العمراني الذي يحدث في مصر يتم ضمن خطة ورؤية محددة وهناك بالفعل نتائج ملموسة .

وأضاف، أنّ مدن الجيل الرابع تمثل قاطرة التنمية العمرانية، موضحًا أنّ القطاع العقاري المصري سينمو رغم كل التحديات التي يواجهها، بفضل جهود الدولة وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يسابق الزمن لتغيير وجه مصر للأفضل.

تنوع أراضى المدن الجديدة ساهم في زيادة الإقبال عليها

ونوه إلى أنّ تنوع أماكن مدن الجيل الرابع جغرافيا ساعد على سرعة نموها، مشيدا بدور الدولة في الترويج لمشروعات العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والعين السخنة، والسويس الجديدة، وغيرها من المدن الذكية، التي تدشنها الدولة شرقا وغربا، لزيادة مساحة المعمور من الأراضي بحلول 2030، وتوفير فرص عمل للشباب بمختلف محافظات الجمهورية.