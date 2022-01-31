كثافات مرورية مرتفعة.. تعرف على الحالة المرورية اليوم الاثنين

شهدت الطرق الدائرية والسريعة الرابطة بين محاور القاهرة والجيزة، حالة من التباطؤ في حركة السيارات، خلال الذروة الأولى من صباح اليوم، بالتزامن مع انتشار رجال المرور في كل مكان لتنظيم حركة المرور على مدار اليوم، بالإضافة إلى بعض الكثافات المتوسطة التي ظهرت أعلى الكباري والمحاور الرئيسية، وسط مراقبة دورية ومتابعة لحظية لحركة السيارات، لإزالة أي معوقات مرورية.

كثافات مرورية بمحور صفط اللبن

وبالنسبة لمحافظة الجيزة اليوم، فقد شهد محور صفط اللبن، كثافات مرورية متحركة، وأيضًا بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، بالإضافة إلى كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، كما شهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات.

كثافات مرتفعة بشارع الهرم

وظهرت كثافات متحركة بشارع الهرم بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية لإنشاء محطة مترو، كما ظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وأيضًا كثافات عالية للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين.

كما شهد ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان كثافات مرورية، بالإضافة إلى بعض الكثافات أعلى كوبري الجامعة وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.

كثافات أعلى كوبري أكتوبر

فيما ظهرت كثافات مرتفعة أعلى كوبري أكتوبر أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، بالإضافة إلى كثافات أخرى في الاتجاه العكسي بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، بجانب كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الطريق الدائري.

أما بالنسبة لمحافظة القاهرة، فقد ظهرت كثافات أعلى كوبري أكتوبر للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، بالإضافة إلى ظهور تباطؤ في حركة المرور بنفق الأزهر، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.

وشهد الكورنيش من المعادي كثافات مرورية وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبي حتى قصر العيني، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسي ورابعة العدوية.