الصحة: تسجيل 2210 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و38 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 1974 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 356274 حتى أمس الأحد.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2210 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى تسجيل وفاة 38 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

إجمالي الإصابات بـ الفيروس وصل إلى 423688

وأشار عبدالغفار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 423688 من ضمنهم 356274 حالة تم شفاؤها، و 22604 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

الوزارة تخصص وسائل لتلقي استفسارات المواطنين

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق صحة مصر المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد ‏

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