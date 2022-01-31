الغربية تتعرض لأمطار خفيفة.. والمحافظ يرفع حالة الطوارئ

تعرضت مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، صباح اليوم الاثنين، إلى موجة من الطقس السيئ مصحوبة برياح شديدة وصقيع، ما دفع المواطنين على ارتداء الملابس الثقيلة، مع سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق.

رفع حالة الطوارئ

ورفع رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية حالة الطوارئ القصوى للتعامل بشكل فوري مع سقوط الأمطار أولا بأول من خلال رفع نواتج الأمطار من الشوارع والميادين، المتراكم فيها الأمطار وتيسير حركة المواطنين والسيارات، وانتشرت سيارات شفط المياه بشوارع المحافظة.

محافظ الغربية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن كافة الجهات المعنية رفعت حالة الطوارئ القصوى منذ بدء موجة الطقس السيئ الأسبوع الماضي، ومستمرة حتى نهاية الموجة والطقس السيئ وتم إلغاء كافة الإجازات في مختلف القطاعات للتعامل مع موجة الطقس السيئ بشكل فوري، «نواصل رفع حالة الطوارئ للأسبوع الثاني للتعامل مع موجة الطقس السيئ».

وأشار محافظ الغربية، أن المحافظة أعلنت حالة الطوارئ القصوى مبكراً للتعامل مع موجة الطقس السيئ وانخفاض في درجات الحرارة، وتم إلغاء كافة الإجازات، خاصة في مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، وشركة الكهرباء، وهناك تنسيقا بين كافة الجهات والقطاعات والأجهزة الأمنية والمرور، وأنه يتابع على مدار الساعة مع غرفة عمليات المحافظة، ورؤساء المدن والأحياء الأوضاع الجوية والتعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار ورفعها أولا بأول.

494 معده لكسح وشفط مياه الأمطار

كما شدد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية في توجيهاته إلى مساعديه بالتأكد من جاهزية ما يقرب من 494 معده وسيارة لكسح وشفط مياه الأمطار المحتملة، والدفع بلجان فنية للتأكد من سلامة تشغيل بلاعات وغطاسات الصرف للمياه بكافة الأنفاق العمومية واهمها الدلجمون زيتونه والكوبري السفلي بمراكز كفرالزيات وطنطا.

كما دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بناءا علي توجيهات اللواء هاني عويس مدير الأمن في تعليماته إلي العقيد وائل حمودة مدير إدارة مباحث المرور بالغربية بأهمية الدفع بطواقم مرورية ثابتة ومتحركة للتيسير حركة النقل والمواصلات على الطرق حفاظا على المسافرين.