«عبدالغفار» يشارك في اعتماد اتفاقية الاعتراف بدراسات التعليم العالي عربيا

غادر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، القاهرة، صباح اليوم الإثنين، متجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي لاعتماد الاتفاقية المُنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 2 فبراير الحالي، بالمقر الرئيسي لليونسكو بباريس.

أهداف الاتفاقية والتزامات الدول الأطراف

ومن المقرر أن يُلقي الدكتور خالد عبدالغفار، كلمة جمهورية مصر العربية، غدًا الثلاثاء، فضلًا عن مناقشة الاتفاقية العربية المُعدلة وأهدافها والتزامات الدول الأطراف، والشروط العامة للاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية.