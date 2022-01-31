مياه القناة: إصلاح كسور مفاجئة بـ«مواسير» واستخراج جذور أشجار

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، عن إصلاح الكسور المفاجئة في خطوط شبكات مياه الشرب خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى استخراج جذور الأشجار التي تسببت في انسداد المواسير ومنع المياه من الوصول لبعض المناطق، لافتا إلى أنه تابع لحظة بلحظة عمليات الإصلاح التي تم الانتهاء منها، وذلك للعمل الدائم لتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين.

عمل جثات واستخراج جذور أشجار من مواسير المياه

وقال عصمت، إنه جرى جثات على خطوط المياه بقرية النصر التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، وتم استخراج جذور أشجار من مواسير شبكات المياه الرئيسية المؤدية للقرية، التي تسببت في انسداد المواسير ومنع المياه من الوصول للقرية، بالإضافة إلى تغير التالف منها، كما تم إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه قطر 4 بوصة بمنطقة المعاهدة، وإصلاح كسر في خط مياه 6 بوصة بمنطقة السلام، وذلك بأشراف مباشر من المهندس محمد ماضي رئيس منطقة القنطرة غرب.

إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه بالقنطرة شرق

وأضاف عصمت، أنه تم إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه قطر 4 بوصة بالقنطرة شرق، كما تم إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه قطر 4 بوصة بمنطقة الصحة، وإصلاح خط مياه 4 بوصة بمنطقة الغطوس، كما تم إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه قطر 6 بوصة بمنطقة ناصر، وإصلاح خط مياه قطر 300 ملي المغذي من محطة جلبانة بالقنطرة غرب، إلى القنطرة شرق، وإصلاح خط مياه قطر 4 بوصة بمنطقة المساكن البدوية، وذلك بأشراف مباشر من اللواء بهاء الدين محمد رئيس منطقة مياه القنطرة شرق، ومحمد ممدوح رئيس شبكات القنطرة شرق.

وشدد اللواء عبد الحميد عصمت، بالتجاوب الفوري والسريع مع الأعطال والكسور المفاجئة في شبكات وخطوط المياه، وتوفير كافة المعدات للانتهاء من الإصلاحات في فتره زمنية وجيزة، بالإضافة إلى قيام رؤساء المناطق وفنيو وعمال الشركة، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع شبكات خطوط مياه الشرب، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة، الثلاثة «بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس».