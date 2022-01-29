خدمات «أون لاين» لشركة مياه الشرب.. منها تركيب عداد وأنت في بيتك

كشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تمكن المواطن السكندري من إنهاء 4 خدمات للتعاقد «أون لاين» من خلال الموقع الإلكتروني للشركة دون الذهاب إلى الفرع التابع له.

كيف تتعاقد علي تركيب عداد المياه دون الذهاب للشركة

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إلى أن خدمات التعاقد «أون لاين» والتي يمكن للمواطن إنهائها دون الذهاب للشركة وهي «تركيب عداد فرعي لشقة - تركيب عداد فرعى تجاري - تغير عداد فرعي أو عمومي - تغير اسم مشترك في حاله وجود توكيل فقط»

روابط التقديم لخدمات التعاقد «أون لاين»

وقالت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن طلبات التعاقد «أون لاين» على الخدمات السابقة تكون من خلال البوابة الإلكترونية للشركة https://alexwater.com.eg أو من خلال الرابط التالي: https://alexwater.com.eg/e_branch_awco/register/index.php

فروع خدمة العملاء بشركة مياه الشرب بالإسكندرية

وتستعرض «الوطن» من خلال الخدمات التي تقدمها للمواطنين فروع خدمة العملاء التابعة لشركة مياه الشرب بالإسكندرية توفيرًا للوقت والجهد وعدم التزاحم وهي كالتالي.

منفذ خدمة عملاء أبو قير

13 ش الشيخ محمد عبده أبوقير

منفذ خدمة عملاء المندرة

نهاية ش جمال عبد الناصر المندرة

منفذ خدمة عملاء سيدي بشر

ش سيف عمارات البروج سيدي بشر قبلي

منفذ خدمة عملاء الرمل

532 طريق جمال عبد الناصر فلمنج

منفذ خدمة عملاء النزهة

البر القبلي من ترعة المحمودية النزهة

منفذ خدمة عملاء كوم الدكة

مبنى كوم الدكة بجوار خزان المياه

منفذ خدمة عملاء محرم بك والبلد

خلف الشركة الشرقية للدخان المحمودية

منفذ خدمة عملاء العجمي والساحل الشمالي

ش البيطاش الرئيسي

منفذ خدمة عملاء الورديان

ميدان الصينية بالورديان منفذ خدمة عملاء 6 أكتوبر

منفذ خدمة عملاء العامرية

بجوار شركة مساهمة البحيرة الناصرية

منفذ خدمة عملاء مدينة النوبارية

ك 81 طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي