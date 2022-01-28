شركة مياه الشرب والصرف الصحي تعلن عن وظائف نوعية في سوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن التخصصات المطلوبة للتعيين بالوظائف النوعية، وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2022 للعمل بمراكز ومدن محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياه كريمة» من خلال موقع الشركة الإلكتروني www.scww.com.eg.

تعيينات الوظائف النوعية

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» موعد التقديم للوظائف النوعية التالية في الفترة من أول يوم في شهر فبراير 2022 حتى يوم 5 من نفس الشهر.

وظيفة مهندس

- مهندس ثالث

- المركز المطلوب: جميع مراكز مدن ومحافظة سوهاج

- المؤهل: بكالوريوس هندسة

- الشعبة: «ميكانيكا سيارات- قوي - ميكاترونيكس»

- كهرباء: «قوي - اتصالات وإلكترونيات - تحكم»

- مدني

وظيفة كيميائي ثالث

- المركز المطلوب: جميع مراكز ومدن محافظة سوهاج

- المؤهل: بكالوريوس علوم

- الشعبة: «كيمياء خاصة - كيمياء وميكروبيولوجي- كيمياء وعلم حيوان- وجيولوجيا»

وظيفة أخصائي سلامه وصحة مهنية ثالث

- المركز المطلوب: جميع مراكز ومدن محافظة سوهاج

- المؤهل: بكالوريوس هندسة - بكالوريوس علوم

وظيفة محاسب ثالث

- المركز المطلوب: مركز ومدينه سوهاج فقط

- المؤهل: بكالوريوس تجاره

- الشعبة: محاسبة «عربي أو إنجليزي»

وظيفة أخصائي موارد بشرية ثالث

- المركز المطلوب: مركز ومدينة سوهاج فقط

المؤهل: بكالوريوس تجارة - خدمة اجتماعية - تربية

ليسانس: حقوق - آداب - شريعة وقانون