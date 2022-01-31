نتيجة انتخابات الزراعيين .. فوز سيد خليفة بمنصب النقيب للمرة الثانية

حصل الدكتور سيد خليفة، المرشح على منصب نقيب الزراعيين، على أعلى الأصوات في انتخابات نقابة المهن الزراعية، إذ جاءت نتيجة انتخابات الزراعيين، وفقا للمؤشرات الأولية لفرز أصوات الانتخابية، لصالحه بفارق كبير عن أقرب منافسية، وشهد المقعد منافسة شرسة بين 7 مرشحين، كان أبرزهم «خليفة» نقيب الزراعيين الحالي، الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، الدكتور نظمي عبد الحميد عميد زراعة عين شمس السابق، الدكتور صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات الزراعية الأسبق.

نتيجة انتخابات الزراعيين على منصب النقيب

قال «خليفة»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «إن المهندس حسن الفولي حسم مقعد الوكيل الأول في النقابة، أما باقي المقاعد لم تعلن حتى الآن، إذ ما زالت هناك تجميعات للأصوات الانتخابية لحسم الفارق بين المنافسين».

وأضاف أن اللجنة المشرفة على الانتخابات ستعلن نتيجة الانتخابات كاملة على مستوى الجمهورية لكافة الأعضاء، في مؤتمر صحفي رسمي، ستحدده اللجنة بعد الانتهاء من جمع نتيجة انتخابات الزراعيين من كافة اللجان وتدقيقها.

انتخابات الزراعيين

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن المنافسة على مقعد الوكيل الثاني تنحصر بين رجب إبراهيم الذي يعتمد على علاقاته بالمهندسين الزراعيين بمختلف قطاعات وهيئات وزارة الزراعة، ويحظى بدعم كبير خاصة من محافظات الصعيد، كما ينافسه على المقعد، النائب السابق رائف تمراز الذي يعتمد على علاقاته التي كونها من خلال تواجده بلجنة الزراعة بالبرلمان السابق.

اما عن نتيجة انتخابات الزراعيين في الإسكندرية، فقد حسم الدكتور صبحي سلام وكيل كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، نتيجة انتخابات الزراعيين بحصوله على منصب نقيب الزراعيين بالإسكندرية، ليفوز بذلك على النقيب المنتهية ولايته الدكتور مصطفى كامل البخشوان، واثنين آخرين من منافسيه وفقا لنتائج المؤشرات النهائية لفرز أصوات الناخبين هناك.

يذكر أن انتخابات الزراعيين شهدت تنافسا بين حوالي 2000 مرشح على جميع المستويات.