«الزراعيين»: انطلاق انتخابات اختيار النقيب وأعضاء المجلس 30 يناير المقبل

قرر مجلس نقابة المهن الزراعية في اجتماعه أمس الأربعاء، فتح باب الترشح للانتخابات النقابة العامة على جميع المستويات بمحافظات الجمهورية، اعتبارا من 20 نوفمبر الجاري وحتى 25 من نفس الشهر، على أن يجري التصويت على الانتخابات 30 يناير 2022.

وطالب الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين الحالي، أعضاء النقابة بالقاهرة والمحافظات، سرعة سداد اشتراكات النقابة بمقر النقابة العامة وفروعها، حتى يتسني لهم المشاركة في العملية الانتخابية.

إشراف قضائي كامل على الانتخابات

وأوضح «خليفة»، أنه تجري الانتخابات لاختيار النقيب العام ومجلس إدارة النقابة العامة ونقباء الفروع مجالس الفروع والجمعيات العمومية بالفروع، تحت إشرف قضائي كامل من بدء عملية تلقي طلبات الترشح، وحتى إعلان النتائج النهائية، من خلال هيئة قضايا الدولة الجهة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية.

تنقية جداول نقابة الزراعيين

وكانت النقابة العامة للمهن الزراعية، برئاسة الدكتور سيد خليفة النقيب العام، طالبت أعضاء النقابة بسرعة سداد الاشتراكات وتحديث البيانات بمقرات النقابة فى كافة المحافظات، مشيرة إلى أن النقابة بصدد إعداد كشوفات الجمعية العمومية، وتنقيتها لإجراء الانتخابات فى الموعد القانونى المقرر لها في يناير المقبل.

تأخر صرف المعاشات لمدة 36 شهرًا

وكان نقيب الزراعيين أكد أن النقابة تعاني من العديد من المشكلات، وعلى رأسها، تأخر صرف المعاشات لمدة 36 شهرًا، رغم قلة قيمة المعاش، وذلك بسبب قلة الإيرادات، والحل الجذري للمشكلات التي تعاني منها النقابة، هو زيادة الموارد وإداراتها بطريقة رشيدة صحيحة، حيث إن الاشتراكات سنويًا لا تزيد على 84 جنيهًا، ونقابة المهن الزراعية من أكبر النقابات في مصر بعد نقابة المعلمين، وتعد من أهم النقابات الموجودة في مصر، مع نقابة المعلمين، لأن نقابة الزراعيين، هي المسئولة عن الأمن القومي الغذائي، ونقابة المعلمين، هي المسئولة عن بناء العقل المصري.