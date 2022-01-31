عمر كمال وحسن شاكوش في مرمى نيران الجمهور بسبب علم مصر

تعرض عمر كمال، وحسن شاكوش، مؤديا المهرجانات، إلى موجة من الهجوم والسخرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد رفعهما علم دولة اليمن، بدلًا من العلم المصري.

عمر كمال وشاكوش يرفعان علم اليمن احتفالا بتأهل مصر

احتفل كل عمر كمال وحسن شاكوش، بفوز المنتخب الوطني، على نظيره المغربي، بهدفين مقابل هدف، في الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية، مساء أمس الأحد، إذ نشر الأول، صورة تجمعه بمؤدي أغنية «بنت الجيران»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مُعلقًا عليها بقوله: «مصر أم الدنيا».

وتساءل قطاع كبير من الجمهور، عن رفع عمر كمال وحسن شاكوش، لعلم اليمن، بدلًا من علم مصر، لا سيما أنهما يشبهان بعضهما، باستثناء النسر، وسخر منه البعض، إذ قال أحدهم: «ده علم اليمن ياخويا منك له»، وعلق آخر بقوله: «مبروك لمصر مع رفع علم اليمن، هي دي الوحدة العربية».

وعلق مواطن يمني، على رفع الثنائي، لعلم بلاده عن طريق الخطأ، قائلًا: «هذا العلم من حقي»، وسخر آخر من أصحاب أغنية «بنت الجيران»، قائلًا: «ده علم اليمن».

يذكر أنّ عمر كمال وحسن شاكوش، قد أحيا حفلًا غنائيًا في مدينة دبي، مساء أمس الأحد، وحرصا على الاحتفال مع الجمهور، بفوز المنتخب الوطني وتأهله إلى الدور قبل النهائي بكأس أمم إفريقيا، فور صعودهما إلى المسرح، حيث ظهرا في مقطع فيديو وهما يُهنئان الجمهور، بهذا الفوز الصعب.

هجوم بسبب الرقص على المسرح

كان عمر كمال، قد تعرض لهجومٍ حاد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نهاية الأسبوع الماضي، بعد إحياءه حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية، حيث ظهر على المسرح بجانب مجموعة من الراقصات الاستعراضيات، إذ قال أحد المتابعين: «يا عمر احترم الأرض اللي واقف عليها، عايز ترقص إيه، ربنا يهديك بجد أنت والجميع».

وكتب آخر: «ارقص وهات واحدة ترقص، بس افتكر إن قبر سيدنا محمد وآله والصحابة على بعد كام كيلو منك»، فيما اعترض ثالث: «الله ينور عليكم دخلتوا الرقص والغنا في أطهر مكان بالعالم، اتهنى لما تحج أو تعمل عمرة مش تغني».