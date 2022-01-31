‏محمود العسيلي مهاجمًا مصطفى محمد: «مالوش لازمة في الملعب»

حرص المطرب محمود العسيلي، على تهنئة المنتخب المصري بالفوز على نظيره المغربي في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بهدفين مقابل هدف، مساء أمس الأحد، قائلًا: «لاعيبة رجالة.. أداء بطولي.. مدرب واقعي».

عندك دكة بدلاء عظيمة ووحوش

وكتب محمود العسيلي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «طلعت كوت ديفوار والمغرب اللي عندك عقدة منها، صلاح عالمي من كوكب تاني، كسبت فتوح وعبد المنعم وعمر كمال، النني أخيرًا بيلعب لعب يليق بخبرته وناديه وتريزيجيه أخيرًا بص على الجون وقبل ما يشوط.. عندك دكة بدلاء عظيمة ووحوش».

مصطفى محمد لعيب مطلعتش من رجله كورة واحدة

وأضاف محمود العسيلي: «في يا جماعة مشكلة كبيرة جدًا وعشان بمكسب كلنا قاعدين ساكتين أو متغاضين‏.. في لعيب يا جماعة مطلعتش من رجله كورة واحدة صح بقاله ماتشين ومش فاهم إيه سر صبر كيروش عليه، ولا شوطة ولا تمريرة واحدة صح ولا استلامة عدلة.. مأساة متحركة وهي الكابتن مصطفى محمد».

وتابع محمود العسيلي: «مفيش غير شوطة واحدة في العرضة.. مخلقش أي فرص ولا بيسبب أي خطورة.. و مالوش أي لازمة في الملعب».

وفي سياق متصل، يُعد الفنان محمد هنيدي، واحدًا من أبرز الفنانين الذين حرصوا على التفاعل مع الجمهور، طوال مباراة المنتخب أمام نظيره المغربي، إذ أبدى استياءه الشديد من حكم المباراة، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «‏الحكم مكفهوش اللي بيعمله من أول الماتش.. بقى يضرب لعيبة المغرب عشان يحسبها بعد كدة فاول علينا».

كما أشاد الفنان محمد هنيدي أيضًا، بأداء المنتخب، قائلًا: «منتخب بيقاتل لآخر ثانية.. حراس مرمى عالميين.. وقائد منتخب اثبت للعالم كله أنه فعلا أفضل لاعب في العالم».