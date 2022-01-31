مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة 3.. «لص يرفع السلاح بوجه عايدة»

تصدّر مسلسل أبو العروسة محركات البحث، منذ بداية عرض حلقات الجزء الثالث، ويبحث الجمهور عن مسلسل «أبو العروسة»، الجزء الثالث، الحلقة 3، التي تم عرضها على منصة شاهد أمس، وسيتم عرضها على قناة dmc الليلة .

مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة 3

وينتظر الجمهور الحلقة الثالثة من أحداث مسلسل أبو العورسة، والتي حملت العديد من المفاجآت، خاصة بعد طلب «زينة»، التي تجسد دورها الفنانة ولاء الشريف، الطلاق من زوجها، بعد أن حاول ضربها، وتشهد الحلقة الجديدة دخول لص إلى منزل عبد الحميد، وتهديد زوجته «عايدة» بالسلاح والتي جسدت دورها الفنانة سوسن بدر .

وعرض «داوود»، الذي يجسد دوره الفنان أحمد صيام، العمل معه في السوبر ماركت، والتهدئة من نفسه بعد الانفعال على زوجته الفنانة ولاء الشريف ضمن أحداث الحلقة الـ 3 من العمل الدرامي .

موعد عرض الحلقة الـ 3 من مسلسل أبو العروسة

يتم عرض مسلسل أبو العروسة 3 على مجموعة قنوات dmc في الثامنة مساءاً على dmc العامة، بالإضافة إلى إعادة ثانية في تمام الـ12:30 ظهرًا، وينتظر الجمهور يوميًا متابعة أحداث المسلسل.

بينما تعرض الحلقة على «dmc دراما» في تمام الساعة الـ11 مساءً، وتعاد في تمام الساعة الـ8 من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية فتكون في تمام الـ4 عصرًا .

معلومات عن مسلسل أبو العروسة

بعد نجاح الجزء الأول والثاني، كان الجمهور ينتظر أحداث الجزء الثالث من أبو العروسة، حيث تدور أحداثه فى إطار اجتماعي حول عائلة «عبد الحميد»، ومن خلال تلك الأسرة يتم طرح العديد من القضايا الاجتماعية، والموضوعات التي تهم الأسرة المصرية، خاصة الطبقة المتوسطة التي ينتمي إليها معظم فئات الشعب المصري.

مسلسل أبو العروسة بطولة سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح ونيرمين الفقي وصفاء الطوخي وأحمد صيام وميدو عادل ومحمد حاتم وكارولين عزمي وولاء الشريف ومحمود حجازي، خالد كمال، رانيا فريد شوقي، ومن تأليف هاني كمال ومن إخراج كمال منصور.