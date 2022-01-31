طبيب مصري يفوز بشخصية العام على مستوى قارة أستراليا بعد دعمه المشردين

أعرب الطبيب المصري الأسترالي الشاب «دانيال نور»، عن سعادته بعد فوزه بشخصية العام على مستوى قارة أستراليا في فئة الشباب، موضحا أنه قام بشراء سيارة كبيرة، وحولها إلى مستشفى من الداخل، لمساعدة المشردين بالشوارع وعلاجهم، وتقديم الطعام المناسب لهم، وشهدت تجربته إقبالًا من قبل عدد كبير من المتطوعين، ولم يتوقع أن يحصل على شخصية العام، ولكن ما كان يشغل باله أنّ هناك أناس كُثر بحاجة للمساعدة، وهذا ما يسعى إليه.

فريقه يقدم الدعم النفسي من خلال متبرعين

وقال الطبيب المصري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، مع الإعلاميين أحمد عبد الصمد، وبسنت الحسيني إنّ فريقه يقدم الدعم النفسي من خلال متبرعين، سواء بالوقت أو بالمال: «عندي شغل كتير وماعنديش وقت أفرح بالفوز.. الناس في الشارع بحاجة إلينا، ولا أفكر إلا في عملي وأحبه كثيرًا، وأعمل يوميًا لمدة 16 ساعة بخلاف الدراسة والأبحاث».

وأكد الطبيب المصري أنّ لديه خطة لتقديم الدعم وإعادة تجربته في مصر: «كنت باجي كل سنة للعمل في أسوان، وتواصلت مع وزيرة الهجرة وتساعدنا كثيرًا، للعمل في مصر».

وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تهنئ الطبيب دانيال نور

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التهنئة إلى الطبيب دانيال نور، لاختياره شخصية العام، حيث عبرت وزيرة الهجرة عن فخرها بما قدمه دانيال نور من خدمات إنسانية للمرضى والمهمشين في العديد من المناطق خلال جائحة كورونا، وحرصه على الدعم النفسي والطبي لهؤلاء المرضى، ضمن مبادرة «street side Medics»، التي دشنها وعددا من أصدقائه في القطاع الطبي.