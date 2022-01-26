«الهجرة» تعلن دانيال نور شخصية العام في أستراليا

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، شخصية العام في أستراليا دانيال نور الطبيب المصري الأسترالي، عن فئة الشباب على مستوى الدولة، وعبرت عن فخرها بما قدمه دانيال نور من خدمات إنسانية للمرضى والمهمشين في العديد من المناطق خلال جائحة كورونا، وحرصه على الدعم النفسي والطبي لهؤلاء المرضى، ضمن مبادرة «street side Medics».

وأوضحت الهجرة في بيان لها، أن شخصية العام فى أستراليا دانيال نور، دشن وعددا من أصدقائه في القطاع الطبي، مبادرة «street side Medics»، الأمر الذي أهله إلى تكريم سابق على مستوى مقاطعة «New south wales» الأسترالية، حتى أعلن رئيس الوزراء الأسترالي اختياره شخصية العام على مستوى أستراليا، بالكامل في فئة الشباب.

الهجرة: دانيال نور قاد فريقا قوامه 145 متطوعا

وثمنت وزيرة الهجرة جهود الشباب المصريين بالخارج، وحرصهم على بذل أقصى جهد ممكن لرفعة اسم بلدهم وإعلاء قيم المحبة والإنسانية، مؤكدة أن شباب مصر بالخارج حريصون على العطاء والتعاون بما يجعلهم مؤثرين للغاية وسط مجتمعاتهم الخارجية.

ورغم عمل دانيال نور بكامل طاقته في مستشفى «Royal North Shore»، إلا أنه قاد فريقا قوامه 145 متطوعا، انتشروا في أنحاء مدينة «نيو ساوث ويلز»، وقدموا مساعداتهم لأكثر من 300 مشرد، ما أهّله ليتصدر قائمة الشباب في أستراليا لهذا العام.

الهجرة تستعد لإطلاق مؤتمرات مصر تستطيع

وجدير بالذكر، أن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تهتم كثيرا بالنماذج الناجحة من الشباب المصريين بالخارج، وتعمل على التواصل الدائم مع جميع المصريين بالخارج، من خلال المبادرات التي تطرحها الوزارة من حين لآخر.

وتستعد وزارة الهجرة، خلال هذه الفترة، لإطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، التي تأتي تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، لمناقشة عدد من المحاور الخاصة بالصناعة، أبرزها محور توطين صناعة السيارات، وصناعة الأدوية، بحضور عدد كبير من الخبراء المصريين في مجال الصناعة، داخل وخارج مصر.