يضم سوق السيارات المصرية العديد من العلامات الفاخرة التي تتميز بأداء رياضي عالي وتجذب العديد من عشاق السيارات والسرعة ومن بين تلك العلامات شركة «فولفو» السويدية، والتي تعتبر واحدة من أبرز الشركات في العالم وخاصة أنها تتميز بعوامل أمان عدة وتحظى بإعجاب شديد من المستهلكين المصريين.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن»، مواصفات وأسعار سيارة «فولفو XC90» الجديدة 2022 في السوق المصرية، بحسب وكيلها.

أسعار سيارة «فولفو XC90» الجديدة 2022

تأتي السيارة في السوق المصرية بفئة الـSUV وتتوافر بفئتين، الفئة الأولى بسعر 1,450,000 جنيه، والفئة الثانية بسعر 1,600,000 جنيه.

وتعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة 254 حصان، وعزم دوران 350 نيوتن/ متر، والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، وأقصى سرعة للسيارة 215 كيلو متر في الساعة، وتعتمد السيارة على منظومة الدفع الكلي للعجلات، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 8.6 ثانية، وتستهلك متوسط 7.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

ويجري تصنيع السيارة وتقفيلها في السويد، وتأتي السيارة بأبعاد طول كلي 4950 مم، وعرض كلي 2008 مم، وارتفاع كلي 1776 مم، وقاعدة العجلات 2984 مم، وارتفاع السيارة عن الأرض 227 مم، ويأتي حجم الشنطة بسعة 386 وسعة خزان الوقود 71 لترًا.

وتتوفر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل الأمان، من بينها الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل BA.