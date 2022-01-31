«الداخلية» تواصل احتفالاتها بعيد الشرطة.. ترفيه للأطفال وتكريم لأسر الشهداء (صور)

نظمت مديريات الأمن المختلفة في وزارة الداخلية، احتفالية بيوم الوفاء لضباط الشرطة ممن أوفوا العطاء، تأكيدا على ما قدموه من إنجاز وعطاء، واعترافا بدورهم وجهودهم في خدمة رسالة الأمن وأهمية تواصل الأجيال المتعاقبة للاستفادة من خبراتهم في إثراء المنظومة الأمنية، وذلك في ضوء الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 70 عاما على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، التي ستظل رمز للفخر والنضال في تاريخ الشرطة المصرية، وشاهدا على بطولة وتضحيات رجالها البواسل.

احتفالية لأسر شهداء الشرطة

واحتفت مديريات الأمن في وزارة الداخلية، بعدد من أسر الشهداء والمصابين بتلك المناسبة، وشهدت الاحتفاليات تهنئة أسر الشهداء والمصابين بالمناسبة الوطنية، التي تؤكد أنّ الشرطة المصرية كانت وما زالت تقدم التضحيات وتضرب أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن لإرساء الأمن والأمان.

من جانبهم، أعربت أسر الشهداء والمصابين عن تقديرهم واعتزازهم بالاحتفاليات، التي تؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.

حفلات ترفيهية للأطفال وذوي القدرات

كما نظمت مديريات الأمن حفلات ترفيهية لعددٍ من الأطفال الأيتام وذوي القدرات الخاصة بمقار نوادي الشرطة بمختلف المحافظات، بمناسبة عيد الشرطة الـ70، وتضمنت الحفلات عروضا وفقرات فنية وترفيهية مختلفة، فضلا عن توزيع بعض الهدايا العينية والتذكارية على الأطفال لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

وأوفدت مديريات الأمن عدد من الضباط لزيارة عدد من المدارس، وعقد لقاءات مع طلبة المدارس، لتعريفهم بالبطولات والتضحيات التي سطرها رجال الشرطة الأبطال في ذكرى معركة الإسماعيلية المجيدة، إضافة إلى إلقاء الضوء على الجهود التى يبذلها رجال الشرطة في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطنين.

وشهدت الزيارات توزيع بعض الهدايا التذكارية على الطلاب، وسط ترحيب من جانب إدارات المدارس التي عقدت اللقاءت بها، وأعرب الحضور عن خالص شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة البواسل، متمنيين لهم دوام التوفيق في أدائهم لمهام عملهم ورسالتهم في حفظ الأمن.