ورد وشيكولاته لضباط وجنود ميناء القاهرة الجوي بمناسبه عيد الشرطة

شارك مطار القاهرة الدولي اليوم في إحتفالات عيد الشرطة، ووزع فريق من العلاقات العامة والاعلام برئاسة الدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم يرافقه الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1، الورود والشيكولاته على الضباط والجنود بمطار القاهرة عرفانا وتقديرا لهم علي دورهم في حفظ الأمن في هذا المرفق الحيوي.

وقدم المحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي التهنئة لمساعد وزير الداخلية لشرطة ميناء القاهرة الجوي وجميع الضباط والجنود بالمطار بمناسبة عيد الشرطة.

تكريم 2 من العاملين في ميناء القاهرة الجوي

وإنطلاقا من أهمية العنصر البشرى وضرورة تحفيز ذوى الأمانة والخلق الرفيع كرم المحاسب مجدى إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى كلا من، على موسى خطاب، وجمال جميل العاملين بإحدى الشركات الخاصة بمطار القاهرة الدولي، لأمانتهما وحسن خلقهما، حيث عثرا على حقيبه بها مبلغ مالي كبير، وذلك خلال فترة خدمتهما بمبنى الركاب رقم 1 وسلماها على الفور، إلى الجهات المختصة لتوصيلها إلى صاحبها.

وكرم المحاسب مجدى إسحاق العاملين بمنحهما بشهادة تقدير ومكافأة مالية وأثنى على أمانتهما وشكرهما على حسن صنيعهما كمثال يحتذى به بين العاملين .

حملة لتفقد الإجراءات الاحترازية

وتفقد الملاح أشرف حافظ شن حملة صباح اليوم، الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، والتأكد من الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات، حرصا على سلامة وصحة المسافرين والسائحين ورواد المطارات المصرية والعاملين بالصفوف الأمامية من مقدمي الخدمات للركاب والمسافرين.

وكان الإتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» كشف عن إستمرار تعافي قطاع السفر الجوي خلال شهر نوفمبر الماضي، قبل ظهور « متحور أوميكرون» ، حيث حافظ الطلب الدولي على إتجاهه التصاعدي مع إعادة فتح المزيد من الأسواق.وكان الإتحاد الدولي للنقل الجوي أعلن تراجع مستويات الطلب العالمي على السفر في نوفمبر الماضي بنسبة 60.5% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، ما يشكل تحسناً طفيفاً عن الإنخفاض المسجّل في أكتوبر الماضي بنسبة 64.8%.