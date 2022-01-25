تهنئة بـ«عيد الشرطة و25 يناير» من الأكاديمية الوطنية وحياة كريمة وبرنامج تأهيل الشباب

يحتفل الشعب المصري اليوم، 25 يناير بأكثر من مناسبة، البداية كانت الاحتفال بالذكرى الـ 70 لاحتفالات عيد الشرطة، التي تجسد ببطولات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 كخير مثال على التضحية والفداء من أجل الوطن، منا يتوافق اليوم مع ذكرى ثورة 25 يناير 2011 التي فجرها شباب مصر. وحرصت مؤسسات شبابية وليدة السنوات القليلة الماضية، على تهنئة الشعب المصري بذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

الأكاديمية الوطنية تهنيء الشعب بعيد الشرطة و25 يناير

وتقدمت الأكاديمية الوطنية للتدريب قائمة المهنئين بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، حيث حرصت الأكاديمية على سرد ملخص لبطولات الشرطة المصرية عام 1952، والتي بسببها تم الاحتفال بعيد الشرطة.

وقالت الاكاديمية إنه في صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952 قام القائد البريطاني بمنطقة القناة باستدعاء ضابط الاتصال المصري، وسلمه إنذارًا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة، وعند رفض قوات الشرطة الاستسلام، حاصر أكثر من 7 آلاف جندي بريطاني مبني محافظة الإسماعيلية والثكنات والذي كان يدافع عنهما 850 جنديًا فقط، دافعوا ببسالة عن أرضها بقيادة الضابط مصطفى رفعت حتى سقط منهم خمسون شهيدًا والعديد من الجرحى الذين رفض العدو إسعافهم..

كما تناولت الأكاديمية الوطنية الحديث عن ثورة 25 يناير قائلة: في 25 يناير 2011، قام أبناء مصر الشجعان بثورة هدفها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، مستبسلين بحبهم لوطنهم ورغبتهم في حياة أفضل لأبنائه، ليخلد ذلك أيضًا في تاريخ مصر في يوم 25 يناير، ليصبح ذلك التاريخ من كل عام عيدان وليس عيدًا واحدًا، عيدًا لبسالة الشرطة المصرية، وعيدًا لشجاعة أبنائها المخلصين.

حياة كريمة: 25 يناير قادها شباب مصر المخلص

وحرصت المؤسسة القومية حياة كريمة، على تهنئة الشعب المصري عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك بذكرى عيد الشرطة في الذكرى الـ 70، وكذلك الذكرى الـ 11 لثورة 25 يناير.

وحرص البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP، على تهنئة الشعب المصري وخاصة الشباب بذكرى ثورة 25 يناير، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك: «نحتفل اليوم بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، تلك اللحظة التي قادها شباب مصر المخلص، متطلعين لمستقبل وواقع أفضل.واضاف: وها هي تتحقق أحلام المصريين في الجمهورية الجديدة، بفضل سواعد شبابها، والجهود الصادقة لاستكمال طريق الإصلاح والبناء والتنمية، ولتحقيق آمال كل المصريين في مستقبل مشرق، يوفر حياة كريمة لجميع المصريين».