إحالة رئيس إحدى لجان امتحانات الإعدادية للتحقيق في بني سويف

أحال محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بني سويف، رئيس لجنة للتحقيق بمعرفة إدارة الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم لمخالفات التعليمات الوزارية، وجاء ذلك أثناء متابعته الميدانية لسير الامتحانات في يومها الثالث على التوالي، وخلال تفقده خلالها عدداً من اللجان بمدارس إدارة تعليم ناصر، وملاحظة وجود بعض المخالفات في إداريات إحدى اللجان.

66 ألف طالباً وطالبةً يؤدون الامتحانات

جاء ذلك خلال تقرير يومي أعده وكيل الوزارة، مقدم للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022، والتي بدأت السبت الماضي، وتختتم الخميس 3 فبراير المقبل، لمتابعة انتظام سير الامتحانات، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب، لتوفير ‏سبل الراحة لأداء الامتحان والتعامل الفوري مع أية مواقف طارئة أو معوقات قد تعترض سير العملية الامتحانية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الطلاب يؤدون اليوم امتحان في مواد «الهندسة التحليلية، حساب المثلثات، التربية الدينية»، ويبلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحان أكثر من 66 ألف طالباً وطالبةً في 317 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بنسبة حضور بلغت 99.64%.

التشديد على تعليمات الوزارة والإجراءات الاحترازية

وشدد وكيل الوزارة، على الالتزام بكافة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، ومنع دخول السيارات والدراجات النارية، مع التأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على إداريات اللجنة قبل بدء الامتحان وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات دون معوقات.

وأكد وكيل الوزارة، على استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم المدارس ونظافة دورات المياه ومتابعة الحالة الصحية للطلاب بإجراء كشف الحرارة قبل الدخول للجان مع تواجد الزائرة الصحية بالمدرسة فترة أداء الطلاب الامتحان وذلك حفاظا على سلامة كافة عناصر المنظومة من الطلاب و المعلمين والإداريين القائمين على أعمال الامتحانات.