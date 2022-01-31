محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا للبنك الأهلي المصري

افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، فرع البنك الأهلي، بميدان عبد المنعم الشرقي بمدينة المنيا، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، وأحمد سلطان رئيس منطقة فروع شمال الصعيد، وعادل عبدالواحد رئيس منطقة فروع المنيا، ورامي خلف مدير الفرع.

تفقد محافظ المنيا أقسام الفرع واستمع إلى شرح حول آلية العمل به والخدمات التي يجري تقديمها للعملاء.

إتاحة كافة الخدمات المالية وتحقيق الشمول المالي

وقال القاضي، إن افتتاح الفرع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإتاحة الخدمات المالية كافة، وتحقيق الشمول المالي، والتحول الرقمي، لمختلف فئات المجتمع أينما كانوا، حيث تعد محافظة المنيا من المحافظات الواعدة والجاذبة للاستثمار نظرًا لموقعها المتميز وامتلاكها بنية اقتصادية وشبكة طرق ومناطق صناعية واعدة، مشيرا إلى أهمية دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف محافظ المنيا، أن البنك الأهلي يُعد من أهم المؤسسات المصرفية الوطنية الكبرى، لأنه مؤسسة اقتصادية ذات تاريخ كبير في مجال الاقتصاد الوطني، معربا عن أمنياته بمزيد من التعاون والتنسيق لدعم وتمويل كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة على أرض المحافظة.

الفرع مقام على مساحة 1000 متر

وأشار أحمد سلطان، رئيس منطقة فروع شمال الصعيد، إلى أن فرع البنك الجديد مقام على مساحة 1000 متر، ويأتي في إطار خطة توسعية طموحة في القطاع المصرفي المصري تُمكن شرائح العملاء المختلفة من الحصول على أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية لمواطني المحافظة.

وأوضح أن الفرع الجديد يعد رقم 15 على مستوى محافظة المنيا منهم فرع واحد إلكتروني، والـ14 فرع مجهزين لاستقبال الجمهور، بالإضافة إلى 105 ماكينة صراف آلي، وجاري تركيب 40 ماكينة خلال 3 أشهر.