طلاب الإعدادية ببورسعيد: الإنجليزي طويل والكمبيوتر لم ندرسه بسبب كورونا

اشتكى طلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد، اليوم الاثنين، من امتحان اللغة الإنجليزية والكمبيوتر، مؤكدين أن أسئلة اللغة الإنجليزية طويلة وبعضها جاء صعب، وأسئلة الكمبيوتر للطالب الذي يحصل على دروس خصوصية فقط، وأنهم لم يتلقوا أي حصص تعليمية خلال عامين انقطعت فيهم الدراسة بسبب فيروس كورونا، كما اشتكوا من بعض المدرسين أثاروا التوتر بين الطلاب في اللجان مما أثر عليهم بالسلب.

سؤال القطعة صعب وطويل في اللغة الإنجليزية

وفي مدرسة المشير أحمد إسماعيل الإعدادية بنات بحي الشرق، أكدت بعض الطالبات أن السؤال رقم 3 الخاص بالقطعة في امتحان اللغة الإنجليزية، جاء طويل وصعب، مشيرين إلى أن الأسئلة جاءت فوق مستوى الطالب المتوسط لينضم إلى امتحاني الدراسات الاجتماعية واللغة العربية في خسارة الدرجات.

وقالت سلمى أحمد، إن من يضع أسئلة الامتحان يتفنن في تعقيده، إذ يوجد فيه سؤال يحتمل الإجابتين، متابعة أن امتحان الكمبيوتر جاء سهل للطلبة الذين حصلوا على دروس خصوصية، مشيرة إلى أنها لم تتلقى أي حصص في المدرسة بسبب جائحة كورونا.

أولياء الأمور يشتكون مديرة مدرسة

واشتكت مي محمود، أحد أولياء الأمور، من سوء معاملة مسئولة بمدرسة المشير الإعدادية بنات للطالبات بسبب وقوفهم خارج المدرسة، كما أنها استدعت لهم رجال الأمن.

وأوضحت أن ما يقوم به مسئولي المدرسة يثير الرعب والقلق في نفوس أبناءهم، مضيفة: «حتى لو كانوا مذاكرين كويس صعب عليهم التركيز في الإجابة».

يذكر أن عدد الطلاب المقيدين بالشهادة الإعدادية ببورسعيد 12 ألف و792 طالب وطالبة، طبقا لبيان مديرية التربية والتعليم ما بين المنتظمين والمنازل والدمج يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال 65 لجنة أساسية و 12 لجنة فرعية تمثل ‏المدارس الرسمية العربي واللغات والخاصة بكل الإدارات التعليمية بالمحافظة وضواحيها.