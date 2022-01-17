«التعليم» تعلن تفاصيل امتحان اللغة الإنجليزية لـ«أولى وثانية» ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المواصفات الفنية للورقة الامتحانية في مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، والتي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول في 22 و23 يناير الجاري.

28 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد .. و12 للمقالي

وأعلن المركز القومي للامتحانات، تخصيص نسبة للفهم والتطبيق والمستويات العليا للتفكير لتكون 70% من الامتحان وهي عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد «28 درجة»، و30% من الامتحان أسئلة مقالية ودرجات هذه الأسئلة المقالية «12 درجة»، وتشمل ورقة الأسئلة المقالية 3 أسئلة.

الأسئلة والإجابة في نفس الورقة

وطالبت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية بالتنبيه علي جميع مدارس الثانوي، بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية للطلاب النظاميين، وطلاب المنازل.

كما طالبت وزارة التربية والتعليم، بتصميم الورقة الامتحانية لامتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي، بحيث يؤدي الطالب الامتحان في نفس الورقة ويخصص جزءا من الورقة على صورة «سليس»، يتم نزعه قبل التصحيح للحفاظ على السرية.

وشددت الوزارة، علي المديريات، بوضع الامتحانات على مستوى المدارس، من خلال تكليف من الموجه الأول لمُدرسي المواد الدراسية لكل مدرسة على حدة، بالتأكيد على ألا يضع المعلم الامتحان للصف الذي يدرس له هذا العام، ما يمنع معلمي الصف الأول الثانوي من وضع الامتحانات لطلاب أولي ثانوي، لضمان النزاهة والشفافية في الامتحانات وقطع الطريق على أي مدرس يحاول مجاملة طلابه.