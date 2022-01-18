اليوم.. طلاب «رابعة ابتدائي» يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية

لليوم الرابع على التوالي، يواصل طلاب الصف الرابع الابتدائي والبالغ عددهم 2.6 مليون تلميذ وتلميذة، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2021/2022، في المناهج المطورة بنظام التقييم الجديد والتي بدأت يوم السبت 15يناير الماضي.

ويؤدي طلاب «رابعة ابتدائي»، اليوم الثلاثاء، امتحان اللغة الإنجليزية، ولمدة ساعة ونصف، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة المعلنة من قبل وزارة الصحة والسكان للتصدي لجائحة كورونا.

15 سؤالا بامتحان اللغة الإنجليزية

وشددت وزارة التربية والتعليم الفني، على تنفيذ الخطة الوقائية التي وضعها قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، وتعقيم جميع الفصول التي تعقد فيها امتحانات، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد بين مقاعد الطلاب داخل الفصول أثناء سير الامتحان.

وقالت وزارة التعليم، إن الامتحانات تغطي ما تم تدريسه فعليا في المناهج المقررة من أول العام الدراسي الحالي وحتى نهاية ديسمبر 2021.

واوضحت الوزارة، أن عدد أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية 15 سؤالًا فقط، وأن الأسئلة ستكون متنوعة ما بين اختيار من متعدد وتوصيل ووضع علامة صح أو خطأ وغيرها، وتقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.

النتيجة نهاية العام بالألوان.. والأحمر دور ثانٍ

وبالنسبة للنتيجة، قالت وزارة التعليم، إنه لن تعلن نتيجة نصف العام، طبقاً للقرار الوزاري المنظم لنظام التقييم الجديد، وتكون مجمعة نهاية العام في صورة أربعة ألوان كالتالي:-

- الطالب الحاصل على درجات من 85 إلى 100 يحصل على اللون الأزرق أي المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات.

- الطالب الحاصل على درجات من 65 لأقل من 85 يحصل على اللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة.

واللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65).

الطالب الحاصل على درجات من 1 لأقل من 50، يحصل على اللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم.