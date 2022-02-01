حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 1-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد يتميز بالثقة الكبيرة في نفسه، ويحب الضحك والفكاهة مع الأصدقاء، كما أنه مخلص بشدة لأصدقائه، ويسعى دائما لتقديم المساعدة للضعفاء، لهذا فإنه محبوب على مستوى العمل، كما أنّ له صفات القيادي الناجح، الجاذب، الأنيق، وسريع البديهة، خاصة في اتخاذ القرارات الهامة، التى تحتاج إلى تدخل سريع، كما أنه له شخصية مستقلة لهذا يرفض تداخل أي شخص فى حياتة الشخصية، خاصة إذا كان يواجه أي مشكلة.

ورغم كل هذا موليد هذا البرج لديهم عيوب خطيرة يجب مواجهتها، مثل حبهم الشديد للقيادة السيطرة، ورفض السماع لآراء الأخرين، أو حتى تقبلها، وهذا ما يجعله يتميز ببعض الغرور، كما يحوله أيضا إلى عدو قوي إذا واجه مشكلة.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

وتنصح خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، مواليد برج الأسد اليوم، بضرورة البعد عن المشكلات والتخلي عن الاشتباك والمشاكل، كما يجب أن تنتبه جيدا لحقوق الآخرين، وتعمل على المحافظة عليها بكل هدوء، دون إثارة المشاكل مع من حولك، وذلك حتى لا تضيع حقوقك، لهذا يجب تجنب العصبية والتسرع في الأقوال والأفعال.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

كما وجهت خبيرة الأبراج نصيحة أخري لموليد برج الأسد، على المستوي العاطفي، بضرورة احترام موليد براج الأسد لشريكة حياته، وأن يراعي مشاعر الطرف الأخر، وذلك حتى يحترم الطرف الآخر حقوقك ويراعي مشاعرك، لأنها تعتبر جزء هام في العلاقة، وذلك وفقا لتوقعات حظك اليوم على المستوى العاطفي.

تحب مرأة برج الأسد بشدة الإخلاص، كما أنها كريمة في مشاعرها، والعلاقة العاطفية بالنسبة لها تمثل أهم جزء فى حياتها، ووفيه جدا لشريكها.

أمّا الرجل الأسد، فى هذا البرج، فهو شخص جذاب، عاطفي، مخلص، يسعى للسيطرة على الطرف الآخر، إذ أنه يكون دائما القائد في مسار علاقته العاطفية، كريم في مشاعره.

مشاهير برج الأسد

يضم برج الأسد الكثير من المشاهير، المعروفين في الوسط الفني، منهم الفنان الراحل فريد شوقي، وتامر حسني، أحمد عز، سعيد صالح، عزت أبو عوف، مصططفي متولي، خالد حجاج.