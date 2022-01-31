برج العقرب حظك اليوم الاثنين 31-1-2022 مهنيا وعاطفيا

تتميز أمرأة برج العقرب بالطاقة المفرطة، التعاون، النجاح، حب الآخرين، تقديم المساعدة، إذ تنتمي إلى مجموعة الأبراج الهوائية، بالإضافة إلى تميزها باللباقة والقدرة على الكلام، والنجاح والاجتهاد وحب العمل، ويقدم خبراء الفلك وعلم الأبراج، عددا من النصائح والتحذيرات، ضمن حظك اليوم الاثنين، لأصحاب البرج، فعلى المستوى العاطفي الوضع مبشر.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والاجتماعي

تقول عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، لمواليد برج العقرب: تتحرر من ضغوط وترتفع معنوياتك، وقد يعدك الفلك بمفاجآت عذبة.القوس

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي، قالت عالمة الفلك لمواليد برج العقرب: القمر في منزل الحب يملأ قلبك بالرومانسية.. انطلق وافتح عينيك وقلبك للحب.

الأبراج الفلكية

يتمتع كل برج من دائرة الأبراج الفلكية المقسمة إلى 12 برج ، بعدد من الصفات التي تميزة عن مواليد برج آخر، إذ تنقسم مجموعة الأبراج إلى الترابية، والهوائية، والنارية، ويهتم قطاع كبير من المطالعين لعلوم الأبراج والفلك، وتوقعات حظك اليوم، التي يقدمها علماء الفلك بصفة يومية، بالإطلاع على توقعات الأبراج له في اليوم الجديد، مما جعلها تحتل مقدمة قوائم البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، وذلك لمطالعة توقعات خبراء الفلك، الخاصة بمواليد كل برج، ومعرفة الحالة المهنية والصحية فضلاً عن الحالة العاطفية في عامهم الجديد.

مشاهير برج العقرب

ومن أشهر مواليد برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر، الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر، الفنان الراحل خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر، سميرة أحمد، ويوافق تاريخ ميلادها 15 نوفمبر، الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر، الفنانة لبنى عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 20 نوفمبر، الفنانة لبلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 نوفمبر، الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر، الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر، طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، ويوافق تاريخ ميلاده 16 نوفمبر، الفنانة كيتي بيري ويوافق تاريخ ميلادها 25 أكتوبر، الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر، و الفنان الراحل خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.