وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يناقشان عمارة المساجد بالمحافظة

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، بديوان عام الوزارة لبحث التعاون المشترك في عدد من الملفات الدعوية والتثقيفية، في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء.

عمارة المساجد

وناقش «جمعة» ومحافظ جنوب سيناء ما يتصل بعمارة المساجد بالمحافظة، حيث تم تخصيص مبلغ سبعة ملايين وسبعمائة ألف جنيه، لعمارة المساجد بجنوب سيناء خلال الأشهر الخمس المقبلة، من أهمها «المسجد الكبير الجاري إعداد تصميمات إنشائه بمدينة نويبع، إضافة إلى فرش بعض المساجد بينها مسجد السلام بطابا، حيث تنقل منه شعائر صلاة الجمعة 18 مارس 2022م بمناسبة احتفالات محافظة جنوب سيناء بالعيد القومي للمحافظة ورفع العلم بمدينة طابا».

مشروع صكوك الإطعام

من جانبه أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمشروع صكوك الإطعام، مؤكدًا أنه يعد أحد أهم مشروعات التكامل الاجتماعي، ووعد بدعمه ومساندته، وتم الاتفاق على تخصيص ألف كيلو لحوم شهريًا لمحافظة جنوب سيناء لعدد ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق بين الأوقاف والمحافظة.

إطلاق المسابقة القرآنية بالمحافظة في شهر رمضان المبارك

كما تم مناقشة إطلاق المسابقة القرآنية بالمحافظة ليتم تكريم الفائزين بها في شهر رمضان المبارك، وكذلك دعم المحافظة بعدد من الأئمة والعمال من خلال الإعلان الجاري إعداده بين الأوقاف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.