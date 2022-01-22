«الأوقاف» تصرف 25 ألف جنيه لأسرة إمام مسجد بالشرقية.. مات قبل صعود المنبر

قدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خالص العزاء لأسرة الشيخ رجب حسن أحمد يوسف، إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز، في ديرب السوق بصافور بمحافظة الشرقية، الذي وافته المنية قبل صعود المنبر بـ10 دقائق لأداء خطبة الجمعة، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

إعانة عاجلة لأسرة الخطيب المتوفى

ووجه وزير الأوقاف، بسرعة صرف إعانة عاجلة لأسرة الشيخ الراحل، قدرها 25 ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة، مع سرعة صرف سائر مستحقاته المالية، مكلفًا مدير المديرية الشيخ مجدي بدران، بالتوجه على رأس وفد كبير من مديرية أوقاف الشرقية؛ لتقديم واجب العزاء لأسرة الإمام رحمه الله تعالى، نيابة عنه.

من ناحية أخرى، أهدى الدكتور محمود عبد الحميد حسين، عميد معهد الدراسات الإسلامية بالزمالك، شهادة تقدير ودرع المعهد للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف؛ تقديرًا لجهوده الدعوية والوطنية ونشر الفكر الوسطي المستنير.

بناء المساجد وتدريب الأئمة

وأعرب عميد المعهد، عن سعادته بلقاء الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، مشيدًا بجهوده في بناء وتشييد وتجديد هذا العدد الهائل من المساجد، مضيفًا: «هو بحق وزير بناء المساجد وتعميرها، ومن أبرز الشخصيات الوطنية التي لها أثر كبير في مجال عمارة المساجد وتثقيف وتدريب الأئمة والواعظات»، موجهًا تحية تقدير وإعزاز له، شاكرًا إياه ورجال الأوقاف المخلصين على هذا الجهد الكبير.