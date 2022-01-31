مزاد لبيع سيارات جمارك سفاجا والغردقة والأقصر وأسوان.. اعرف الشروط

أعلنت مصلحة الجمارك عن طرحها مزادا علنيا لبيع سيارات من ماركات مختلفة من جمارك سفاجا والغردقة والأقصر وأسوان يوم 15 فبراير المقبل 2022، حيث يتكون المزاد من سيارات ملاكي ونقل وبيك أب ورأس جرار وميكروباص وميني باص.

وأضافت الجمارك، أن جميع السيارات تأتي من ماركات وموديلات وطرازات مختلفة وهي كالتالي: هيونداي – جيب – مرسيدس – لينكولن – نيسان – شيفورليه – ليكزس – كيا – ايسوزو – تويوتا – اسكانيا – فولفو – فورد – دايو – bmw - كرايسلر – جراند شروكي – جى ام سي – دودج – هوندا – همر – بيجو – دايهاتسو – اوبل – بيدفورد – سوبارو – فولكس - ميتسوبيشي.

مزاد بضائع نويبع يقام 15 فبراير المقبل

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى مزاد السيارات، سيتم طرح مزاد علني لبضائع جمارك نويبع الذي يضم: ملابس – مفروشات – إكسسوارات حريمي وغيرها من البضائع.

وفي نفس السياق، أعلنت المصلحة عن مزاد علني لبيع سيارات وموتوسيكلات نيابات وجهات حكومية يوم 16 فبراير 2022، والتي تحتوي على موتوسيكلات وتوك توك وتروسيكل وسيارات ملاكي وبيك أب ونقل وميكروباص وميني باص ونقل جرار زراعى ومقطورات ولورى، من ماركات «هاوجيانج – جاوا – دايون – بجاج – نخلة – GMB - حلاوة – CZ- عاتكو – داتسون – مازدا- تاتا- تويوتا – هيونداى – شيفورلية – ايسوزوا – اسكودا – شاهين – متسوبيشى – لادا – سوزوكى – بلاروس – نيسان – جيب شروكى – دايو – مرسيدس – بيجو – فانتوم – هوندا »

ولفتت إلى أن جلسة المزاد تقام بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير لمزاد السيارات والبضائع ويوم الأربعاء 16 فبراير لسيارات وموتوسيكلات النيابات، كما يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية وعنوانه 7 ش الدكتور محمد حامد فهمى الدقي، وقيمتها 10 آلاف جنيها كتأمين دخول المزاد، كما سيتم دفع 30% من قيمة المشتريات فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يوما، حيث يتم البيع بدون عمولة، وتعتبر معاينة المبيعات هي أساس البيع.

شروط دخول مزاد الجمارك

وجاءت شروط دخول المزاد على النحو التالي:

1- شراء كراسة الشروط شرط من شروط دخول المزاد أولا وأن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعه المزاد.

2- البطاقة الضريبية تطلب من الخاضعين لها.

3- على المتزايدين اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.