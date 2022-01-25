«الجمارك» تحبط محاولة تهريب 200 طابع مخدر

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم، إحباط محاولة تهريب عدد من الطوابع المخدرة بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

إحباط محاولة تهريب طوابع مخدرة

وأكدت مصلحة الجمارك، في بيان لها، أن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد محمود، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة، تمكنوا من إحباط محاولة تهريب عدد من الطوابع البريدية المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأشارت الجمارك إلى أنه خلال إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك البريد المصري برئاسة أحمد إسماعيل جويل مدير الجمرك، وردت إخبارية مشتركة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي بالاشتباه في البوليصة رقم RR 456805376 PL الواردة من بولندا ومشمولة طبقا للمستندات عبارة عن خطاب بريدي مخدر.

200 طابع بريد مخدر

ولفتت إلى أنه تم تكليف مجدي أحمد عبدالصمد مأمور التعريفة بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي بمعاينة وتفتيش الطرد، وتبين أن بداخله 200 طابع يشتبه في كونها مخدرة داخل الطرد.

وأضافت مصلحة الجمارك، أنه تم العرض على الإدارة العامة للمخدرات فرع ميناء القاهرة الجوي، وأفادت أن تلك الطوابع البريدية تحوي مواد مخدرة.

وأكدت أن محمد محمود مدير عام جمارك البريد، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط رقم 1 لسنة 2022، وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة في إطار تعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهريب.