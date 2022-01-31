استقالة أرفع قائد مسلم في شرطة الاحتلال بسبب القفز فوق «شخص مطعون»

اعتزل الجنرال جمال حكروش، أرفع مسؤول عربي مسلم في صفوف شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الخدمة في الشرطة على خلفية انتقادات، وجهت إليه على أداء مهامه في مسرح جريمة وقعت قبل عام ونصف.

ووفقا لبيان شرطة الاحتلال، أبلغ الجنرال جمال حكروش، المفتش العام للشرطة الجنرال كوبي شابتاي، بقراره اعتزال الخدمة في صفوف الشرطة، وفقا لقناة «روسيا اليوم».

اتفاق على ترك حكروش شرطة الاحتلال

أوضحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فى بيان، أنه اتفق خلال اجتماع عقد أمس، بين الجنرال حكروش، ومفتش الشرطة العام الجنرال يعاكوف شبتاي، على أن يترك الأول منصبه على الفور.

وقال وزير الأمن الداخلي عومير بارليف، أن الميجر جنرال حكروش، اتخذ قرارا صائبا باعتزاله الخدمة، قائلا: «الباع الطويل في الخدمة، وما من حادث يمكنه محو عطائه».

تحقيق مع أرفع قائد شرطة مسلم في إسرائيل

يشار إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلية، فتحت تحقيقا بحق الجنرال جمال حكروش، بعد الكشف عن فيديو يظهره، وهو يقفز فوق شخص تعرض لطعن، أثناء مغادرة مسرح جريمة وقعت أحداثها في كفر كنا عام 2020، دون أن يقدم لها الإسعافات اللازمة.

كاميرات ترصد تخطي الضابط الإسرائيلي، جمال حكروش، عن مصاب بحالة خطيرة إثر حادثة جريمة، ولم يقدّم له المساعدة رغم أن المصاب كان لا زال على قيد الحياة أو دقائق قبل إعلان وفاته وفق ما أظهر الشريط المُسجّل. #كفر_كنا pic.twitter.com/wD4cKWeI4I — موقع عرب 48 (@arab48website) January 24, 2022

وذكرت شرطة الاحتلال، أن شبتاي، شكل طاقما لاستقصاء الحقائق بشأن الواقعة المشار إليها الواقعة، برئاسة المحامي أهارون أكسول، الذي تولى في الماضي، قيادة الشرطة في منطقة تل أبيب ورئاسة شعبة العمليات في الشرطة.

ولفتت تقارير صحفية، إلى أن حكروش سيعلن عن استقالته اليوم، قبيل الإعلان عن توصيات لجنة تقصي الحقائق، التي شكلتها الشرطة الإسرائيلية، في أعقاب الكشف عن تسجيل فيديو للضابط حكروش، وهو يقفز فوق قتيل تعرض لجريمة طعن.