الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 4 فلسطينيين بزعم تورطهم في إطلاق نار بالضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، اعتقال أربعة فلسطينيين، يشتبه في مشاركتهم في حادث إطلاق نار بالضفة الغربية المحتلة، الخميس الماضي.

ووفقا لجيش الاحتلال، فتح مسلح فلسطيني النار على سيارة مكتظة بطلاب مدارس دينية يهودية، بجوار مستوطنة «حومش» في الضفة الغربية.

ولقى المستوطن يهودا ديمينتمان 25 عاما حتفه، وأصيب اثنان آخران بالقرب من حومش، التي تعتبرها الحكومة الإسرائيلية غير شرعية وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين

والسيارة التي كان يستقلها يهودا ديمينتمان، أصيبت بالرصاص بعد مغادرته مدرسة يهودية في البؤرة الاستيطانية التي كان يدرس فيها

وقال جيش الاحتلال، إن المشتبه بهم اعتقلوا في بلدة السيلة الحارثية شمالي الضفة الغربية بالقرب من جنين، وتم نقلهم إلى الشرطة لإجراء مزيد من التحقيقات، كما صادرنا سلاح المشتبه به الذي نفذ إطلاق النار ولم تحدد السلطات الإسرائيلية هوية المشتبه بهم.

ونشرت شرطة الحدود الإسرائيلية، صورة لمستودع بنادق وذخيرة قالت إنها تخص المشتبه بهم.

كانت مستوطنة حومش شمالي إسرائيل قد تم تفكيكها في إطار انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة عام 2005.

لكن مستوطنين إسرائيليين عادوا لإقامة صلوات هناك في الآونة الأخيرة، وأقاموا بؤر استيطانية غير صرح بها.

مستوطنيين يخربون ممتلكات عسكرية

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مئات المستوطنين دخلوا البؤرة الاستيطانية في وقت مبكر اليوم الأحد محاولين إقامة منشآت غير قانونية هناك.

وأضاف الجيش، أن القوات حاولت صد الحشد، بينما خرب المستوطنون ممتلكات عسكرية وعرقلوا حركة القوات،موضحا أن جنديا أصيب بجراح طفيفة بعد أن صدمته سيارة أحد السكان.

يأتى بعد أسابيع من تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأول أمس أصيب 10 فلسطينيين إثر هجمات للاحتلال على نابلس.