افتتاح مبانٍ جديدة في المدن الجامعية بعد زيادة طلبات الالتحاق بها

انتظمت الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية للأسبوع الرابع على التوالي، منذ انطلاقها 9 أكتوبر الماضي، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وإلزام الجميع بالحصول على تطعيم لقاح كورونا، خاصة بعد انتظام العمل في الجامعات، وحضور الجميع، سواء طلاب أو عاملين أو أعضاء هيئة تدريس، وكشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنّ الفترة الماضية شهدت زيادة في الطلبات المقدمة للالتحاق بالمدن الجامعية.

تطبيق الإجراءات الاحترازية في الجامعات للوقاية من كورونا

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ الدراسة انتظمت في الحياة طوال أيام الأسبوع، وجرى استعادة الأنشطة الطلابية كافة، وغيرها من البرامج الدراسية، كما زادت الطلبات المقدمة للالتحاق بالمدن الجامعية من الطلاب والالتماسات، ما استدعى العديد من الجامعات بمختلف المحافظات زيادة الطاقة الاستعابية للمدن من خلال افتتاح مبانٍ جديدة لها، والاحتفاظ بالإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من كورونا.

الجامعات: طالبان بكل غرفة بالمدن الجامعية كحد أقصى

وأشارت المصادر، إلى أنّ النظام المتبع حاليا في تسكين المدن الجامعية، يطبّق نظام الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، من خلال تقليل عدد الطلاب المقيمين في الغرفة الواحدة إلى 2 كحد أقصى او غرفة لكل طالب.

وتابعت المصادر، أنّ العمل جار على التطهير والتعقيم الدوري للمنشآت الجامعية، إضافة إلى الحصول على لقاح كورونا لجميع الطلاب، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وتوجيهات الدولة المصرية، فضلا عن التشديد على إجراءات الكشف الطبي الدوري للمنشآت.