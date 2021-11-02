خطوات التقديم في المدن الجامعية بالأزهر الشريف بعد بدء المرحلة الثانية

انطلقت اليوم الثلاثاء المرحلة الثانية، لتنسيق القبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر، وفقا لما أعلن عنه المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، ومن المقرر أن تستمر لمدة عشرة أيام.

ويتاح التقديم في هذه المرحلة بالمدن الجامعية للطلاب القدامى، الذين تخلفوا عن التقديم في المرحلة الأولى (فرق النقل - الفرق النهائية)، إضافة إلى الطلاب والطالبات الجدد الملتحقين بالجامعة في العام الجديد.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة خطوات تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر.

خطوات التقديم في تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر

- التسجيل والتقديم على التنسيق يكون من خلال هذا الرابط.

- يمر الطالب بـ3 مراحل للتسجيل، وهي: الخطوة الأولى: تسجيل البيانات الأساسية، والخطوة الثانية: استكمال عملية التسجيل، والخطوة الثالثة: الاطلاع على خطوات التسجيل.

- يقوم الشخص بكتابة النوع «بنات أو بنين، الكلية، المحافظة، والاسم والرقم القومي، ثم الضغط على حفظ البيانات».

- بعد إتمام عملية التسجيل البيانات الأساسية، يتوجه الطالب لأقرب فرع من فروع شركات التحصيل، كود الخدمة «6450» لسداد مبلغ 60 جنيه، والعودة مرة أخرى للموقع لإتمام التسجيل.

- يدخل الرقم القومي للطالب، والرقم المرجعي لإيصال السداد المطبوع، ثم الضغط على استكمال عملية التسجيل.

- يراجع الطالب البيانات وبعد التأكد يضغط على حفظ البيانات.

محظورات على طلاب المدن الجامعية

1- التأخير خارج المدينة بعد المواعيد المقررة للدخول.

2- إحداث ضوضاء بالمدينة ومرافقها.

3- الظهور بملابس تعتبر غير لائقة.

4- استعمال الكهرباء في غير أغراض الإضاءة.

5- العبث بأثاث المبنى بالمدن الجامعية أو إساءة استعماله.

6- من يرتكب أفعالا تزعج الآخرين كالتدخين في الحجرة.

7- ضبط الطلاب وهم يحرضون على مخالفة تعليمات المدينة.

ويتم منح الطالب بالمدينة الجامعية فرصة والتنبيه عليه في حال ارتكابه أخطاء، وفي حال تكرار المخالفة تصل العقوبة التأديبية إلى الحرمان من الإقامة بالمدينة الجامعية.