المدن الجامعية بالإسكندرية تبدأ تسكين الطلاب بعد الموافقة على التظلمات

أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية في الإسكندرية، عن بدء تسكين الطلاب والطالبات المتقدمين بالتماسات وتظلمات من أجل الإقامة داخل المدن خلال العام الدراسي الحالي، حيث تم قبول الالتماسات والتظلمات وتم تحديد موعد من أجل تسكين الطلاب وفقاً للمواعيد التي قررتها الإدارة من أجل تسكين الجميع سريعاً وبالتنظيم.

موعد تسكين تظلمات المدن الجامعية في الإسكندرية

وأكدت إدارة المدن الجامعية أنه يتم تسكين الطلبة والطالبات المتقدمين بالتماسات (الدفعة الثانية) والذين تمت الموافقة على تسكينهم بمعرفة اللجان المتخصصة لبحث تلك الإلتماسات إعتباراً من اليوم الاثنين 2021/11/8 على النحو التالي :

- تسكين الطلاب بنين: يتم التسكين اعتباراً من اليوم الاثنين 2021/11/8 وحتى الخميس 2021/11/11 بحسب الكشوف الموجودة باللينك المرفق

.https://housing.alexu.edu.eg/index.php/2021-10-23-13-13-30

- على الطلاب الموجودة أسمائهم التواجد في اليوم المحدد لكل اسم بمكتب مسئول تسكين مدن الطلبة بمدينة سموحة طلبة، وعليه يتم التوزيع وإنهاء الإجراءات من خلاله .

- الطالبات بنات يتم التسكين اعتباراً من اليوم وحتى غدًا فقط الثلاثاء، بحسب الكشوف الموجودة باللينك المرفق،

-على الطالبات الموجودة أسمائهن التواجد في اليوم المحدد لكل اسم بمكتب مسئولة تسكين مدن الطالبات بمدينة سموحة وسط الإسكندرية طالبات، وعليه يتم التوزيع وإنهاء الإجراءات من خلالها.

-على الطلبة والطالبات المذكورة أسمائهم بالكشوف ضرورة إحضار كارت تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا حيث أنه لن يتم التسكين بدونه، حيث وفقاً لقرار مجلس الجامعة لن يتم تسكين الطلاب دون الحصول على اللقاح الخاص بالفيروس من أجل أمن وسلامة وصحة كافة الطلاب.