جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب 280 قرص مخدر ومستحضرات تجميل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة رضا أبو العزم مدير الجمرك، من ضبط محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام القانون.

وقالت مصلحة الجمارك، في بيان صحفي، إن المحاولة الأولى جاءت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من باريس على رحلة خطوط شركة مصر للطيران رقم 2800، إذ اشتبه خالد رمضان مأمور اللجنة الجمركي في راكب فرنسي الجنسية من أصل مصري حاول الخروج من صالة الوصول.

ضبط 280 قرص مخدر

وأشارت «الجمارك» إلى أنه بسؤال الراكب عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي، ثم مُررت حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة «X-RAY» بمعرفة أحمد بحيري مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص بالأشعة أفاد بوجود شرائط أدوية .

وأكدت مصلحة الجمارك، أنه تم تكليف مؤمن حسن مأمور الجمرك تحت إشراف إبراهيم عامر مدير الحركة بتفتيش الحقائب للراكب، وتبين وجود 40 شريط بكل واحد منه 7 أقراص، بإجمالي 280 قرصا مرقوما عليها «subutex» من عائلة الأفيونات المخدرة.

720 عبوة مستحضرات تجميل

وفي المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش القادمين من موسكو على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 730، اشتبه خالد رمضان مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي في راكب روسي الجنسية من أصل مصري، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة «X-RAY» بمعرفة أحمد صلاح مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص بالأشعة فأفاد بوجود كثافات معتمة .

وتم تكليف هيثم الدمرداش مأمور الجمرك تحت إشراف إبراهيم عامر مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 720 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة داخل موزعة حقائبة .

وقرر رضا أبو العزم مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي أرقام 17 و 18 لسنة 2022، بعد العرض علي إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .