مدير الكلية الحربية: نشكل وعي أبنائنا ونحصن عقولهم من الحروب غير النمطية

أكّد اللواء أشرف سالم، مدير الكلية الحربية، أنَّ الكلية تهتم بتشكيل الوعي لدى أبنائها ومقاتليها وتحصين عقولهم من الحروب غير النمطية التي تستهدف الأوطان»، مضيفًا أنَّه «إيمانًا منا بأهمية تحقيق التعاون بين جناحي الأمن، فإن الزيارات المتبادلة والمشتركة بين طلاب الكلية الحربية وأكاديمية الشرطة تمضي في مسارها الطبيعي لتحقيق الاستفادة القصوى لتنفيذ المهام المشتركة ليهم الأمن والأمان».

مدير الكلية الحربية يحيي مديري الكليات والمعاهد العسكرية السابقين

وأضاف مدير الكلية الحربية، خلال حفل تخريج الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «لقد علمتنا هذه المؤسسة الوطنية أن نعيد الفضل دائما لأصحابه، فاسمحوا لي بأن أتوجه بالتحية إلى قادتنا الأجلاء مديري الكليات والمعاهد العسكرية السابقين على ما قدموه من جهد وعمل مخلص دؤوب، وما تحقق من تقدم اليوم هو نتاج بصماتهم ومجهوداتهم العظيمة».

مدير الكلية الحربية للخريجين: ضعوا مصر نصب أعينكم

وتابع اللواء أشرف سالم: «أبنائي حماة الوطن، أهنئكم اليوم وأوصيكم بأن تستفيدوا من كل ما تعلمتوه وضعوا مصر نصب أعينكم واجعلوا من قسم الولاء الذي أقسمتموه منهجا وسبيلا لا تحيدون عنه، حافظوا على أسلحتكم واستوصوا خيرا بجنودكم فهم خير أجناد الأرض».

وواصل: «إلى أهالي قادة المستقبل، أتوجه بالتحية والتهنئة على ما بذلتموه من جهد في تنشئة أبنائكم على الوجه الأمثل وانضمامهم إلى صفوف ضباط القوات المسلحة، ونعد الرئيس أن نظل على العهد محافظين لا نألو جهدا في سبيل إمداد الوطن بصفوة رجاله الذين سيحملون لواء الدفعا عن وطننا المفدى».