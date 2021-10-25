مدير الكلية الحربية: مسؤولية إعداد المقاتلين ليست أمرا هينا

قال اللواء أشرف سالم، مدير الكلية الحربية، إنّ مسؤولية إعداد المقاتلين ليست بالشيء الهين، خاصة إذا كانوا هم من سيتقدمون الصفوف للدفاع عن أمّة تتطلع إليهم للزود عنها والحفاظ على أمنها القومي.

الكلية الحربية وباقي الكليات والمعاهد العسكرية تعي جيدا حجم هذه الأمانة التي تطوق أعناقها

وأضاف سالم، خلال حفل تخريج الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الكلية الحربية وباقي الكليات والمعاهد العسكرية تعي جيدا حجم هذه الأمانة التي تطوق أعناقها، متابعا: «منذ اللحظة الأولى التي يلتحق بها أبناؤنا بالكليات والمعاهد العسكرية، يتم بناء وصقل شخصياتهم وتحويلها إلى الشكل الذي يتسق مع القواعد والتقاليد العسكرية المصرية، تنمي فيها الولاء والانتماء للوطن».

تحديث مناهج الكلية الحربية بما يتواكب مع نظم وآليات العصر

وتابع مدير الكلية الحربية: «نعد طلاب اليوم ليكونوا ضباط الغد، ومن هذا المنطلق، حدّثنا مناهجنا للارتقاء بالعملية التعليمية بما يتواكب مع نظم وآليات العصر، وطبقا لتوجيهات الرئيس السيسي بأهمية تخريج ضباط مقاتلين مؤهلين علميا، فتحت الكلية أبوابها لحملة المؤهلات العليا للالتحاق بها ونشهد اليوم تخرج طليعة هذه الدفعات».