مدير الكلية الحربية وأوائل الكليات العسكرية يهدون الرئيس مصحفا ودرعا

أهدى اللواء أشرف سالم، مدير الكلية الحربية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، كتاب الله ليكون حافظا له وللوطن.

وكذلك أهدى أوائل الكليات العسكرية وكلية الشرطة، هدية تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال حفل تخريجهم اليوم.

أوائل الكليات العسكرية يعدون الرئيس بأن يكونوا «صخرة» تتحطم عليها أطماع المعتدين

وقدّم أوائل الكليات العسكرية والشرطة، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، جاء فيها: «نعدك يا سيادة الرئيس أن نكون الصخرة التي تتحطم عليها أطماع المعتدين، والسيف الذي يبتر كل من يقترب من مكتسبات وحقوق المصريين».

وتابع الأوائل في رسالتهم للرئيس السيسي: «بهذه المناسبة يسعدنا، ويشرفنا أن نقدم لسيادتكم درع الكليات والمعاهد العسكرية، تعبيرا عن ولائنا ووقفنا خلف قيادتكم الرشيدة».

تحيا مصر

وقدّم أوائل طلاب الجامعات، درع الجامعات المصرية تعبيرا عن ثقتهم بالرئيس عبدالفتاح السيسي والانتماء لمصر، وردد أوائل الطلاب بالكليات العسكرية والجامعات المصرية «تحيا مصر» 3 مصر.

وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعيين خريجي دفعات 115 حربية، و72 بحرية، و88 جوية، و49 دفاع جوي، والدفعة 114 حربية حاملي المؤهلات العليا، والدفعة 50 معهد فني برتبة الملازم تحت الاختبار، والدفعة 58 فنية عسكرية والدفعة الأولى من الحاصلين على الدراسات العليا تحت الاختبار طبقا درجاتهم العلمية، اعتبارا من 30 يونيو 2021.