البابا تواضروس يستقبل سفيرى إيطاليا وهولندا

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، صباح اليوم، السفير الايطالي HE Ambassador Michael Quaroni، الذي حضر للتعارف بعد توليه منصبه الجديد في مصر منذ ثلاثة أشهر.

وقال بيان عن الكنيسة، إن الحوار تبادل عن قرب، الفكر والطبيعة بين الشعبين المصري والإيطالي، وأشار تواضروس، عن زياراته العديدة إلى إيطاليا، ومن ضمنها مشاركته في يوم الصلاة العالمي، الذي أقيم في باري عام 2018، بحضور البابا فرانسيس والعديد من البطاركة.

سفير إيطاليا: مصر نموذج طيب للتسامح والتعايش بين الأديان

أشار السفير الإيطالي إلى احتضان دولته للحوار المفتوح وحرية الأديان، كما رأى في مصر نموذجًا طيبًا للتسامح والتعايش الجيد بين الأديان، وأكد تواضروس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، يعملون على مبادئ المساواة واحترام الآخر وقبول التنوع.

سفير هولندا في زيارة للمقر البابوي

كما استقبل تواضروس في المقر البابوي بالقاهرة ظهر اليوم، السفير الهولندي في مصر السفير Han Mauritanian Schaapveld، ودار الحوار أثناء اللقاء حول أهمية الحوار الديني، مؤكدا أننا نعتمد على المحبة واحترام الآخر، بحسب بيان عن الكنيسة

وأشار السفير إلى اهتمام السفارة بوضع المرأة، وعقب البابا بأن هناك العديد من البرامج، التي تقوم بها الكنيسة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.