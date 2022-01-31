مصدر لـ«الوطن»: دمج شركتي النيل والأهرام للمجمعات الاستهلاكية بهدف التطوير

كشفت مصادر لـ«الوطن»، عن استعداد وزارة التموين لتنفيذ عمليات دمج لعدد من شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، بهدف إجراء عمليات تطوير.

دمج شركتي النيل والأهرام

وأكدت المصادر على وجود عملية دمج لشركتي النيل والأهرام للمجمعات الاستهلاكية، ضمن عملية إعادة هيكلة وتطوير الشركتين ودمجهما في شركة واحدة تتولى عمل المجمعات الاستهلاكية للنيل والأهرام معا والبالغة 325 فرعاً، وأوضحت أن عدد فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة الأهرام تبلغ 165 فيما يبلغ عدد المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة النيل 160.

ونوهت المصادر بأن هناك عمليات تطوير أخرى لشركات القابضة للصناعات الغذائية ضمن مشروع تطوير إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وأوضحت أن تنفيذ دمج الشركات سيكون في يوليو 2022 المقبل.

دمج شركتي اللحوم والأسماك

ونوهت المصادر، بأن هناك عملية تطوير أخرى ستتم لشركتي توزيع اللحوم والأسماك، مع إقرار مجلس إدارة واحد للشركة يتولى توزيع اللحوم والأسماك على فروع المجمعات الإستهلاكية.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية، السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين الحاملين للبطاقة التموينية وغير الحاملين للبطاقات التموينية، وذلك من خلال 1300 مجمع استهلاكي على مستوى محافظات الجمهورية.

وتوفر وزارة التموين من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية، 1200 سلعة غذائية وغير غذائية بأسعار مخفضة ومدعمة للمواطنين، حيث تقل أسعار السلع داخل فروع المجمعات عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة 20%، بحسب تقارير وزارة التموين.

في سياق آخر، قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح سلعة السكر الحر بمبلغ 10 جنيهات ونصف في فروع المجمعات الاستهلاكية مساويا لسعر السكر التمويني الذي يُصرف للمواطن على بطاقات التموين من منافذ البدالين.